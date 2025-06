VIDEO Popularna influencerica priznala zašto psuje: 'Nisam dužna odgajati tuđu djecu'

Na drugom izdanju konferencije INFLU FEED, koja je osmišljena kao odgovor na dinamične promjene u digitalnom svijetu, okupila su se najpoznatija imena domaće influencerske scene. U nizu panel rasprava, koje je vodila Nevena Rendeli Vejzović, kreatori sadržaja poput Nike Čuturića, Darija Marčaca i Meline Bašić dijelili su svoja iskustva, no posebno je odjeknulo izlaganje Meri Goldašić. Bivša natjecateljica Masterchefa, poznata po svom izravnom i često kontroverznom pristupu, pojavila se u ležernom izdanju i ljetnim Chanel natikačama, spremna bez zadrške odgovoriti na pitanja o svom brendu koji mnogi percipiraju kao provokativan.

Meri, koja je prema riječima moderatorice, stvorila veliku priču praktički ni iz čega, otkrila je ključni trenutak u svojoj karijeri. Svoju popularnost počela je graditi na iskrenim pričama iz privatnog života, no prekretnica se dogodila kada je imala oko 30.000 pratitelja. - Bila sam na 30.000 pratitelja kad sam shvatila da nije dobro pričati o privatnom životu besplatno. Miro Čabraja dao mi je savjet da ubacim stvari gdje se brendovi mogu ubaciti. E sad, gdje ubaciti kremu u priču oko razvoda? Kakva je to super krema? - ispričala je Goldašić, objašnjavajući kako je pronašla način da komercijalni sadržaj integrira u svoje sirove i nefiltrirane priče. Upravo je ta autentičnost privukla publiku koja se prepoznala u njezinim situacijama.

Kako kaže, njezin zaštitni znak – korištenje psovki i “18+ izraza” – dio je svjesno izgrađene komunikacijske strategije. - Mislila sam da smo svi prefini i prepristojni, a shvatila sam da zapravo ta sirovost postoji. Ona se u modernoj psihologiji naziva postavljanjem granica, a ja dizanjem srednjeg prsta - slikovito je objasnila. Time je demistificirala percepciju o sebi kao osobi koja psuje bez razloga, ističući kako je njezin stil zapravo alat za postavljanje zdravih granica i izravnu komunikaciju.

Suočena s kritikama da njezin sadržaj nije primjeren za mlađu publiku, Goldašić je jasno definirala kome se obraća i odbacila odgovornost za odgoj tuđe djece. - Ne kreiram sadržaj za mlade. Ne vidim se kako ja djetetu od 14 ili 16 godina govorim. Za to su roditelji, a ja nisam dužna odgajati tuđu djecu niti od drugih kreatora očekujem da odgajaju moju. Na mom TikToku stoji opis u kojem je jasno da je za djevojke i žene - odlučno je poručila. Dodala je kako ponekad šokantan pristup ima jači efekt: - Dići srednji prst kada je to potrebno nije loša stvar, jer tada dolazi do ljudi više nego kada se govori u rukavicama. Nekada je to potrebno da se ljudi zaustave i pogledaju - tvrdi.

Upravo je ta početna percepcija bila najveći izazov u suradnji s brendovima. - Svi me na prvu percipiraju kao prostakušu - priznala je, ali je objasnila kako se ta slika s vremenom promijenila. Naglasila je da se ne obraća apstraktnim korporacijama, već stvarnim ljudima. - Iza mene stoje žene i muškarci s malim ili srednjim plaćama, njima se obraćam. Trebalo mi je vremena da ljudima objasnim da nisam samo prostakuša - kazala je. Na kraju je zaključila kako joj je drago što je pomaknula granice jer se, prema njezinom mišljenju, ljudi na društvene mreže dolaze opustiti, a iskrenost je najbolji put do toga.