Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NA INSTAGRAMU

FOTO Opušteno izdanje! Severina se javila iz Beča, a objavila je i nove fotografije sa sinom Aleksandrom

Severina najavila svoj novogodišnji koncert u Sarajevu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 08:35

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, pjevačica je podijelila djelić svoje bečke avanture, a duhovit opis "Kad me ukućani natjeraju da budem turist..." odmah je dao naslutiti da je riječ o opuštenom obiteljskom odmoru ispunjenom smijehom i veseljem

Pjevačica Severina Vučković, ponovno je dokazala zašto nosi titulu kraljice estrade, ali i ikone stila. No, ovoga puta, umjesto sa spektakularne pozornice, svojim se obožavateljima javila iz srca blagdanske čarolije, bajkovitog Beča. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Severina je pružila rijedak i intiman uvid u svoje privatne trenutke, pokazavši da se iza reflektora krije žena koja najviše od svega cijeni vrijeme provedeno s najdražima. U nizu fotografija i kratkih videozapisa, pjevačica je podijelila djelić svoje bečke avanture, a duhovit opis "Kad me ukućani natjeraju da budem turist..." odmah je dao naslutiti da je riječ o opuštenom obiteljskom odmoru ispunjenom smijehom i veseljem.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila lavinu pozitivnih reakcija, prikazuje Severinu u jednom od njenih najljepših izdanja. Odjevena u raskošnu, dugačku bundu boje karamele koja odiše glamurom i toplinom, pjevačica je prošetala okićenim ulicama austrijske prijestolnice. Njezin modni odabir, kao i uvijek, bio je besprijekoran. Ispod bunde nazirala se jednostavna bijela majica, a cijelu kombinaciju zaokružila je ležernom šiltericom s prepoznatljivim kariranim uzorkom, dodavši tako dašak urbane zaigranosti elegantnom izgledu. Njezin osmijeh, koji nije skidala s lica, bio je ipak najljepši modni dodatak i jasan pokazatelj koliko uživa u svakom trenutku.

Fotografije nas vode na jedno od najpoznatijih mjesta bečkog adventa, ispred veličanstvene gradske vijećnice, gdje blještava svjetla i okićeni vrtuljak stvaraju prizor kao iz najljepše božićne bajke. Upravo je taj vrtuljak postao središte Severinine objave. Na jednoj od fotografija, pjevačica pozira držeći crvenu šalicu kuhanog vina ili toplog čaja, dok se iza nje vrte konjići i sjaje tisuće lampica. Njezin pogled odaje čistu sreću i zadovoljstvo, a kratki video isječci otkrivaju još više – vidimo je kako se veselo vrti na ulici, pleše i pozira pred kamerom, pokazujući svoju dobro poznatu spontanost i energiju koja osvaja.

Pogledajte kako se Severina mijenjala kroz godine
Severina najavila svoj novogodišnji koncert u Sarajevu
1/72

Ipak, najdirljiviji dio objave su trenuci koje je podijelila sa svojim ukućanima. Na jednoj od fotografija vidimo presretan selfie na kojem Severina pozira s prijateljima i djecom, a široki osmijesi svih prisutnih govore više od tisuću riječi. Posebno su emotivne scene s vrtuljka, gdje se Severina, poput svakog roditelja, prepustila dječjoj igri i radosti. Slike na kojima pozira sa sinom Aleksandarom raznježile su njezine pratitelje. Ti kadrovi prikazuju onu drugu, nježniju stranu velike zvijezde, onu majčinsku, toplu i posvećenu. Hashtagovi koje je dodala, #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca, savršeno su saželi atmosferu i poruku ovog putovanja. Ljubav je doista bila u zraku, a Severina je još jednom podsjetila da su upravo ti trenuci ono što životu daje smisao.
Reakcije njezinih obožavatelja na bečku objavu bile su, očekivano, prepune ljubavi i podrške. Komentari poput "Prelijepa žena", "Pumpaj" te nebrojena srca i emotikoni podrške preplavili su njezin profil. Upravo ta neraskidiva veza s publikom, koju je gradila desetljećima, njezina je najveća snaga. Ona s njima dijeli i glamur i intimu, i snagu i ranjivost, a oni joj uzvraćaju bezrezervnom podrškom.

'Ja sam znala da nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe': Meri Goldašić objavila novi video, bocnula Hrvate
Ključne riječi
Austrija Beč advent Severina Vučković Severina showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
08:56 03.12.2025.

Molim te ostani,javi račun šaljem ti i neku lovicu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kevin Spacey
Video sadržaj
BROJNE OVRHE

Slavni oskarovac šokirao fanove poslije objave da je beskućnik, javio se nakon što su mu nudili smještaj

U intervjuu koji je odjeknuo poput bombe, Spacey je s vidnom gorčinom govorio o tome kako su mu pravni troškovi u posljednjih sedam godina uništili financije, prisilivši ga da proda svoj dom u Baltimoreu kako bi podmirio milijunske dugove nastale uslijed niza sudskih procesa. Emotivno slomljen, priznao je da ne zna gdje će živjeti te da su mu sve stvari pohranjene u skladištu, što je javnost shvatila kao poziv u pomoć posrnule holivudske zvijezde koja je dotaknula samo dno

Učitaj još

Kupnja