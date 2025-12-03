FOTO Opušteno izdanje! Severina se javila iz Beča, a objavila je i nove fotografije sa sinom Aleksandrom

Pjevačica Severina Vučković, ponovno je dokazala zašto nosi titulu kraljice estrade, ali i ikone stila. No, ovoga puta, umjesto sa spektakularne pozornice, svojim se obožavateljima javila iz srca blagdanske čarolije, bajkovitog Beča. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Severina je pružila rijedak i intiman uvid u svoje privatne trenutke, pokazavši da se iza reflektora krije žena koja najviše od svega cijeni vrijeme provedeno s najdražima. U nizu fotografija i kratkih videozapisa, pjevačica je podijelila djelić svoje bečke avanture, a duhovit opis "Kad me ukućani natjeraju da budem turist..." odmah je dao naslutiti da je riječ o opuštenom obiteljskom odmoru ispunjenom smijehom i veseljem.

Objava, koja je u kratkom roku prikupila lavinu pozitivnih reakcija, prikazuje Severinu u jednom od njenih najljepših izdanja. Odjevena u raskošnu, dugačku bundu boje karamele koja odiše glamurom i toplinom, pjevačica je prošetala okićenim ulicama austrijske prijestolnice. Njezin modni odabir, kao i uvijek, bio je besprijekoran. Ispod bunde nazirala se jednostavna bijela majica, a cijelu kombinaciju zaokružila je ležernom šiltericom s prepoznatljivim kariranim uzorkom, dodavši tako dašak urbane zaigranosti elegantnom izgledu. Njezin osmijeh, koji nije skidala s lica, bio je ipak najljepši modni dodatak i jasan pokazatelj koliko uživa u svakom trenutku.

Fotografije nas vode na jedno od najpoznatijih mjesta bečkog adventa, ispred veličanstvene gradske vijećnice, gdje blještava svjetla i okićeni vrtuljak stvaraju prizor kao iz najljepše božićne bajke. Upravo je taj vrtuljak postao središte Severinine objave. Na jednoj od fotografija, pjevačica pozira držeći crvenu šalicu kuhanog vina ili toplog čaja, dok se iza nje vrte konjići i sjaje tisuće lampica. Njezin pogled odaje čistu sreću i zadovoljstvo, a kratki video isječci otkrivaju još više – vidimo je kako se veselo vrti na ulici, pleše i pozira pred kamerom, pokazujući svoju dobro poznatu spontanost i energiju koja osvaja.

Ipak, najdirljiviji dio objave su trenuci koje je podijelila sa svojim ukućanima. Na jednoj od fotografija vidimo presretan selfie na kojem Severina pozira s prijateljima i djecom, a široki osmijesi svih prisutnih govore više od tisuću riječi. Posebno su emotivne scene s vrtuljka, gdje se Severina, poput svakog roditelja, prepustila dječjoj igri i radosti. Slike na kojima pozira sa sinom Aleksandarom raznježile su njezine pratitelje. Ti kadrovi prikazuju onu drugu, nježniju stranu velike zvijezde, onu majčinsku, toplu i posvećenu. Hashtagovi koje je dodala, #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca, savršeno su saželi atmosferu i poruku ovog putovanja. Ljubav je doista bila u zraku, a Severina je još jednom podsjetila da su upravo ti trenuci ono što životu daje smisao.

Reakcije njezinih obožavatelja na bečku objavu bile su, očekivano, prepune ljubavi i podrške. Komentari poput "Prelijepa žena", "Pumpaj" te nebrojena srca i emotikoni podrške preplavili su njezin profil. Upravo ta neraskidiva veza s publikom, koju je gradila desetljećima, njezina je najveća snaga. Ona s njima dijeli i glamur i intimu, i snagu i ranjivost, a oni joj uzvraćaju bezrezervnom podrškom.