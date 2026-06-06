Nakon što su Pinochet i CIA smaknuli demokratski izabranog predsjednika, pjesnik je iste godine načinio ovu knjigu

Rođenjem Tršćanin, u Beogradu je Drago Ivanišević studirao francuski jezik i književnost, da bi zatim 1931. doktorirao u Padovi. U sezonama 1926. i 1927. asistirao je Branku Gavelli u beogradskom Narodnom pozorištu. Živio je u Parizu, zatim bio srednjoškolski profesor u Karlovcu i Zagrebu. Prvu knjigu objavio je pred sam rat, kada je postao i dramaturg u HNK Zagreb. U partizanima voditelj je Centralne kazališne družine pri ZAVNOH-u, poslije rata profesor na Akademiji za kazališnu umjetnost. Prevodio je s francuskog, talijanskog, španjolskog. Prvi donosio duh i smisao nadrealizma u Zagreb, pisao je izvanrednu dijalektalnu poeziju, bavio se slikarstvom, bio iznimno znatiželjan čovjek. Knjižicu "Pablo Neruda: Kronika 1948, Amerika", s crtežom Pabla Picassa na naslovnici, objavio je 1973. nakladnik koji je nosio ime Augusta Cesarca. Tada relativno novo poduzeće, osnovano 1967, sedamdesetih, a naročito osamdesetih, odigrat će prilično važnu ulogu na hrvatskoj i jugoslavenskog sceni, da bi zatim nestalo usred karnevala hrvatske pljačkaške pretvorbe. Ova knjiga, duljinom i formatom plaketa od jedva 35 stranica, biva objavljena nakon što je 11. rujna 1973. u Santiago de Chileu državnim udarom u kojemu je sudjelovala skupina visokih vojnih oficira, ideoloških naci-fašista, predvođenih generalom Augustom Pinochetom, uz pomoć CIA-e i vlade Sjedinjenih Američkih Država, uspostavila fašističku huntu, koja će zemljom krvavo vladati sljedećih petnaestak godina. Neruda umire dvanaest dana nakon državnog udara. Premda je dugo i teško bolovao, nije nevjerojatno ni da je ubijen. Dvije godine ranije nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost.

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Knjiga, koju je Ivanišević sačinio, sastoji se od kratke naslovne poeme u njegovom prijevodu, te od vrlo zanimljivih Ivaniševićevih bilješki i napomena. U poglavlju, naslova "Umjesto pogovora", on tiska svoju pjesmu, naslova "Pismo mrtvoj ljubavi '73. ili feljton". Počinje ovako, ta Ivaniševićeva danas sasvim zaboravljena pjesma: "Mrtva moja ljubavi/ živžiču vrapci u krošnjama lipa/ (ili platana svejedno)/ prepušten vrapčjem živžikanju/ zviždućem dok/ nedjelja (i ova) otvorenih žila/ lunja sumorno Vlaškom ulicom/ prema Ilici/// sa stadiona Dinama nemušti patriotizam/ urliče (po običaju) gurajuć unezvijerenim pogledima/ nesmotrenu loptu". I poslije se, korak po korak, stih po stih, stiže do vojnog udara u Santiagu, do stvarne teme tog pisma mrtvoj ljubavi, opisane onim sumornim glasom koji bi prilično tačno odredio i naše osjećaje, dok se u neko buduće, za pjesnika nedoživljeno vrijeme, ratovi u kojima Rusi kasape Ukrajinu, a Izrael i Amerikanci Gazu, Zapadnu obalu, Iran, cijeli Bliski istok… Ovako Ivanišević: "hijene ozakonjuju zločin/ olé/ pjesnik Neruda leži mrtav na odru/ a hunta mu u ognju spaljuje knjige". Ispod ove pjesme-prigodnice, kakve hrvatski pjesnici uglavnom više ne pišu, dijelom da se ne zamjere nekoj u nas vladajućoj hunti (ideološki Pinochetu svakako neugodno bliskoj), a dijelom i što je to u današnjoj hrvatskoj pjesničkoj situaciji naprosto demode, stoji datacija: "Zagreb, Šestine-Gračani-Remete, rujan 1973.)

Premda je pjesma ivaniševićevska, slobodna od svakog formalizma i svih poetskih moranja, pisana je, ako ne po kajdi, a ono u istoj vrućici kao i Nerudina kronika iz 1948. U Ivaniševićevom prijevodu ona započinje pjevanjem naslova "Kronika 1948. (Amerika)": "Zla godino, godino štakora, nečista godino!/ Visoka i metalna je tvoja granica/ na obalama oceana/ i uzduha, kao rešetka/ od oluja i napona./// Ali, Ameriko, ti si/ i noćna, plava i glibava/ močvara i nebo, agonija/ skršenih srdaca,/ poput crnih naranača zgnječenih,/ u tvojoj tišini podrumskoj." Tako započinje kronika godine u kojoj Sjedinjene Američke Države vojnim kampanjama i udarima iz mraka ruše društvene poretke u zemljama Latinske Amerike, u kojima su se vlasti približili crveni, i još ratuju protiv Grčke, u kojoj su crveni ozbiljno zaprijetili da će nadjačati crne. Grčka je važna tema njegove kronike, pa joj je posvećeno najduže pjevanje. Ali nama u ovom kratkom pregledu najzanimljivije je jedno drugo pjevanje, ono naslova "Portoriko", jer je u njemu na najkarakterističniji način predstavljen Nerudin aktivistički glas, a s njim i jedna vrsta poezije, koju su u to vrijeme čitale i ispred otvorenih pozornica slušale desetine i stotine tisuća ljudi: "Mister Truman stiže na otok Portoriko,/ dolazi plavoj vodi naših mora prečistih/ da opere svoje prste krvave./ Upravo izdade nalog/ o smrti dvjesta mladića heladskih,/ mitraljezi mu rade/ savršenom točnošću;/ svakoga dana/ po zapovijedi njegovoj/ glave dorske - grožđe i masline -/ oči mora drevnoga, latice/ korintskog kruništa/ padaju u grčki prah,/ ubojice/ nazdravljaju vinom/ slatkim ciparskim/ ekspertima sjevernoameričkim/ gromko se smijući, dok/ s brkova im kaplje/ frigano ulje i grčka krv./// Truman dolazi našim vodama/ da opere svoje ruke crvene/ od krvi daleke i dok/ naređuje, propovijeda i smiješi se/ na Univerzi, na svom jeziku,/ zapušuje usta kastiljska,/ svjetlost riječi utujuje što su/ ovuda vijugale kao/ rijeka od kristala rođena/ i propisuje: Smrt jeziku tvom,/ Portoriko."

Evo ovakva je, po prilici, bila jedna hrvatska poezija, kakva danas, na žalost, više ne postoji. Premda je stvarnost u kojoj književnost nastaje, vrlo slična.