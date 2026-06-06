Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZBIJA TABUE

Rodila se kao Nenad i prva je u Hrvatskoj govorila o promjeni spola: 'Žene koje idu u crkvu moja su publika'

Zagreb: Karmela Vukov Colić i Salome
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.06.2026.
u 18:00

Salome danas živi u susjednoj Sloveniji, a svako ljeto dolazi na svoj Rab. U nastavku smo se prisjetili njezine životne priče i tranzicije kroz koju je prošla.

Krajem prošle godine, točnije u studenom, performerica i prva transrodna žena u Hrvatskoj, Salome, dala je veliki intervju za Večernji list povodom njezine najprodavanije stand-up predstave "Iznenada Salome". Tom je predstavom prvi put nastupila u Zagrebu, dok je više od stotinu točaka rasprodala u susjednoj nam Sloveniji, gdje inače i živi. Inače, i ranije smo pisali o Salome, koja se rodila u tijelu muškarca, ali se oduvijek osjećala kao žena zbog čega je nailazila na osude i neprihvaćanje. No nikada nije odustajala od toga da i fizički bude žena te promijeni spol. Dok su drugi o ovoj temi šutjeli i teško se otvarali svojoj okolini, Salome je prva javno progovorila o promjeni spola i o transrodnosti, ali u Hrvatskoj prije dvadesetak godina nije bilo previše sluha za to pa se preselila u Sloveniju. Na društvenim mrežama je i dalje aktivna te objavljuje što radi i kako provodi dane. No ono što je zanimljivo, definitivno je to da je prva osoba u Hrvatskoj koja je javno progovorila o tranziciji koju je prošla. – Ako je tko pozvan da govori o hormonskoj promjeni, onda sam to apsolutno ja. Žena nije svjesna da je po rođenju dobila ženstvenost i da se rodila kao žena, a ja sam to sve morala stvoriti. Sve ove godine radila sam na tome da sebe učinim takvom kakva sam zapravo trebala biti od rođenja. I u ovoj predstavi predstavljam taj dio borbe, da budeš ono što jesi, čak i osvještavam žene u publici da budu zahvalne što imaju dar ženstvenosti – kazala je svojevremeno Salome za Večernji list, koja se inače rodila kao Nenad i odrastala je na otoku Rabu u vrijeme kada se o temi transrodnosti nije niti govorilo.

VIDEO Ana Gruica Uglešić: Tužila sam novine, tražila potvrdu za duševnu bol i tako sam upoznala supruga
Zagreb: Karmela Vukov Colić i Salome
1/14

– Rodila sam se u vrijeme Jugoslavije, a tada se za transrodnost nije ni čulo, nije to bilo vrijeme u kojem sam mogla malo proguglati da vidim što se događa sa mnom. Nažalost, tada sam bila sve samo ne čovjek i bila sam prije za elektrošokove i zatvaranje u neku ustanovu. Ljudi su mislili da sam ja samu sebe učinila takvom, a transrodne osobe zapravo se rode takve – smireno i bez imalo gorčine tada nam je govorila Salome. Nije skrivala da je osjećala mržnju okoline dok je živjela u Hrvatskoj pa je zato donijela odluku da se preseli u susjednu Sloveniju u kojoj ju je okolina, kako je u više navrata istaknula, prihvatila bez osude. Ondje je stvorila svoj "brend" i pridobila vjernu publiku te je napisala čak i knjigu "Novo rođenje", koja nikad nije izdana u Hrvatskoj, kako je tada rekla - nije bilo interesa.

FOTO Kakvi golupčići! Jelena Perčin i Ante Gelo objavili neodoljivu fotku, sve pršti od ljubavi
Zagreb: Karmela Vukov Colić i Salome
1/23

Aktivna sam što se tiče LGBT populacije, a najviše mi pišu roditelji djece tražeći savjet što napraviti. Izdala sam u Sloveniji i prvu knjigu na temu transseksualnosti koja se zove “Novo rođenje”, napravila sam je kao priručnik za roditelje, da im pomognem da shvate da je dijete na prvom mjestu, a ne okolina i mišljenje drugih. Htjela sam je izdati i u Hrvatskoj, ali nije bilo interesa. Hrvatska je puno zaostalija što se tiče te tematike u odnosu na Sloveniju – kazala nam je 2019. godine i dodala da je i ona sama dosta radila na tome da u Sloveniji tema transrodnosti ne bude tabu. – I žene koje idu u crkvu nedjeljom postale su moja publika i to smatram uspjehom i znači mi više nego da me prihvati mlađi dio publike – zadovoljno nam je ispričala. Svako ljeto dolazi na Rab u posjet roditeljima koji su se prije teško mirili s činjenicom da je njihov Nenad postao Salome. – Svake godine idem na Rab. Dok su mlađi, roditelji gledaju što će reći susjed, okolina, a onda dođu u godine i shvate da ste njihovo dijete i koga briga što drugi govore. Nisam ubojica, nisam ni lopov, nisam narkomanka, nisam prostitutka, zašto bi me trebalo osuđivati? Ne radim nikome ništa loše, samo živim svoj život i sretna sam što sam ovo napokon prava ja, a ljudi većinom žive živote onako kako to žele njihovi roditelji i skrivaju to što jesu. Čovjek je potpun i sretan kad živi sebe – zaključila je. Cijeli intervju sa Salome pročitajte OVDJE.

Ključne riječi
promjena spola transrodnost salome showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
18:15 06.06.2026.

Kada čovjek ima visok tlak ide doktoru i doktor mu kaže da je to bolest i da to nije normalno..Kada muškarac tvrdi da je žena onda to devijantno ponašanje " doktori" proglašavaju normalnim. Tu ne znaš ko je lud tko zbunjen a tko normalan.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

8
GOSTOVAO U PODCASTU

Našeg poznatog chefa tužila je nastavnica iz srednje škole: 'I dalje iza toga stojim'

Mario Mandarić je odrastao u Omišu, a kuharski put započeo je tako što je upisao ugostiteljsku školu. Iza toga nije stajala ljubav prema kuhanju, već činjenica da su njegovi prijatelji odabrali taj put i jer je čuo da glavni kuhar u obližnjem luksuznom hotelu ima plaću od 40 tisuća kuna. Radio je u restoranima ovjenčanim Michelinovim zvjezdicama, uključujući i nositelja tri zvjezdice, legendarni The Fat Duck, gdje je brusio vještine do savršenstva

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!