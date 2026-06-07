Rijetki smiju ovo raditi pred Papom: Kraljica Letizia iskoristila je poseban vatikanski privilegij

Dolazak pape Lava XIV. u Madrid privukao je globalnu pozornost, no u središtu zanimanja našao se modni izričaj kraljice Letizie. Prilikom svečanog dočeka, španjolska je kraljica demonstrirala zašto je smatraju ikonom stila - umjesto tradicionalne crnine koju nalaže vatikanski protokol, zablistala je u bijeloj haljini od čipke. Time je iskoristila takozvani 'privilegij bijelog' (‘privilège du blanc’), ekskluzivni ustupak koji Vatikan dopušta isključivo odabranim katoličkim kraljicama kao simbol čistoće i mira. Ovu rijetku čast, osim Letizije, danas uživaju samo kraljica Sofía, belgijske kraljice Mathilde i Paola, luksemburška velika vojvotkinja Maria Teresa i Stéphanie te Charlene od Monaka.

King Felipe VI and Queen Letizia attend a welcoming ceremony for Pope Leo XIV at the Royal Palace, 6 June 2026, in Madrid, Spain, marking the official start of the pontiff's agenda in the country. Photo by Alberto Ortega/Europa Press/ABACAPRESS.COM Photo: Europa Press/ABACA/ABACA Foto: Europa Press/ABACA/ABACA

Za ovu je prigodu odabrala elegantnu midi haljinu od guipure čipke s potpisom The 2nd Skin Co., kreaciju koju je već nosila, potvrdivši sklonost održivoj modi. Izgled je zaokružila promišljenim detaljima koji su spojili tradiciju i modernost. Odlučila se za izdanje bez tradicionalne mantilje, čime je istovremeno svom stilu dala suvremeniji prizvuk i zadržala poštovanje prema protokolu. Monokromatski look upotpunila je usklađenom torbicom i elegantnim 'slingback' cipelama. Od nakita je nosila prsten Coreterna te naušnice Luzia španjolske kuće Gold&Roses.

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Ovo nije prvi put da je Letizia iskoristila ovu povlasticu. Naime, bijelo je nosila i prilikom posjeta Vatikanu u ožujku ove godine, kao i na inauguraciji pape Lava XIV. prošle godine. Svakim svojim pojavljivanjem iznova dokazuje kako se strogi protokol i visoka moda mogu savršeno nadopunjavati, poštujući tradiciju uz nepogrešiv osjećaj za stil.

*dijelom uz pomoć AI