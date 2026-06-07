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NAJVEĆA PODRŠKA

Evo kako je Sandra Benčić upoznala supruga s kojim ima dvojicu sinova: 'Izgledala sam kao izvanzemaljac'

Foto: Antonio Tatar
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 17:00

- Naše upoznavanje je smiješna priča koje se rado sjetimo. Naime, kada me vidio prvi put u životu, izgledala sam kao izvanzemaljac jer sam bila kod frizerke s folijama na glavi za pramenove - ispričala je zanimljivost kako je upoznala svog supruga Miroslava, političarka Sandra Benčić.

Sandra Benčić, trenutačno jedna od najpoznatijih hrvatskih političarki i saborska zastupnica stranke "Možemo!", svojevremeno, prije nekoliko godina govorila je o najvećoj podršci - suprugu Miroslavu Petroviću, a s kojim ima dvojicu sinova. Tada su mediji izvještavali kako je Miroslav voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte te administrativni službenik na Fakultetu političkih znanosti. A kako je izgledalo njihovo upoznavanje, Sandra je otkrila 2024. godine u razgovoru za časopis Story. "Naše upoznavanje je smiješna priča koje se rado sjetimo. Naime, kada me vidio prvi put u životu, izgledala sam kao izvanzemaljac jer sam bila kod frizerke s folijama na glavi za pramenove. Nije neki prizor, ali eto, bilo mu je simpatično. On je došao s našom zajedničkom prijateljicom s kojom je pripremao projekte za EU fondove da im nešto pomognem, a jedino slobodno vrijeme koje sam imala bilo je tih 45 minuta dok sam bila kod frizerke s bojom na glavi. Uglavnom, nakon tog susreta vidio me i u boljim izdanjima. No koliko god me impresionirao na tom prvom susretu, zbog mladolikog izgleda mislila sam da je klinac u ranim dvadesetima. Tek kad sam doznala da nije, da smo gotovo generacija, otpustila sam kočnice i vrlo smo brzo shvatili da je to - to", ispričala je Benčić za Story, a otkrila je i to je li ju suprug dugo osvajao:

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"Nije dugo jer je na neki način od samog početka bilo jasno da je to ono pravo. Nekako to osjetite kad upoznate pravu osobu. Nakon što smo prohodali, brzo smo počeli živjeti zajedno jer nije bilo nikakve sumnje da je to ono što želimo. Miro me usrećuje na isti način i danas te zaista ne bih mogla raditi ni pola onoga što radim da mi on nije apsolutna podrška. Kad kažem podrška, ne mislim na to da me tapša po ramenu i kaže: ‘Ajde, ajde’, nego je zaista preuzeo mnoge aspekte brige o kućanstvu kako bi stvari funkcionirale i kod kuće i na poslu. Uz to, njegovo mišljenje i stavovi su mi neizmjerno važni kada se suočavam sa životnim ili poslovnim dilemama", otvoreno je priznala te dodala kako se najradije opuštaju:

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"Oboje nas najviše opuštaju zajednička druženja, bilo da smo samo nas dvoje, bilo s prijateljima, oboje volimo nogomet (i igrati i gledati), kao i sličnu glazbu. Neke stvari ipak radimo odvojeno, recimo na koncerte uvijek idem s prijateljicom i vjenčanom kumom jer Miro nije baš od toga, no svaki slobodan vikend i godišnje odmore provodimo, naravno, s djecom. Putovanja su nam sada rijetkost jer su klinci još mali pa se to većinom svodi na odlazak kod nas na more, kratke odlaske kod mojih u Zagorje, a zimi idemo kod Mirinih roditelja u Njemačku gdje zajedno provodimo Božić i Novu godinu", ispričala je Sandra Benčić koja je itekako aktivna i na društvenim mrežama gdje ju prati veliki broj mladih ljudi, kao i političkih istomišljenika. 

Ključne riječi
Miroslav Petrović suprug sinovi djeca Sandra Benčić showbiz

Komentara 4

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LU
Lukeruk
17:23 07.06.2026.

Ah kako simpatično! Nego jel ima kaj o dedi oznašu, otetoj zemlji i nelegalnoj kući?

VA
VanjaPlank
17:39 07.06.2026.

Jeste li pitali Sandru Benčić dali je legalno dobila diplomu. Ali dobro , šta sad netrebamo tražiti puno od današnjeg novinarstva. Eto jedna lijepa i topla priča koja je okrunjena sa 300.000€ kredita.

LI
liberta
18:29 07.06.2026.

Od onda nejde frizeru.

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