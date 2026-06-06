FOTO Sin našeg bivšeg ministra jedan je od najzgodnijih Hrvata: Mišići nisu jedino čime se može pohvaliti

U zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu u petak je održana premijera predstave "Idealan muž", kojoj su prisustvovala brojna poznata lica iz domaćeg javnog života. Među njima istaknuo se bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić, kojeg rijetko imamo priliku vidjeti u javnosti. Predstavu autora Aleksandra Popovskog Miljenić je pratio u društvu predsjednika Hrvatskog sabora, Gordana Jandrokovića, intendantice HNK Zagreb, Ive Hraste-Sočo i ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Nataše Mikuš Žigman. Njihove fotografije možete pogledati u naslovnoj galeriji, a ono što rijetki znaju jest da Miljenić ima sina olimpijca, koji je prije dvije godine predstavljao Hrvatsku na Igrama u Parizu u disciplini 100 metara slobodno.

Foto: Instagram

Nikola Miljenić s prošlih Olimpijskih igara u Parizu ponio je titulu najzgodnijeg sportaša. Stasiti Zagrepčanin svojom figurom već neko vrijeme privlači poglede pripadnica ljepšeg spola, pa i onih koje inače ne prate plivanje, u kojem Miljanić ostvaruje zavidne rezultate. Naime, plasman u Pariz osigurao je isplivajući novi hrvatski rekord u disciplini 100 metara slobodno. U prosincu prošle godine Nikola je osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj u disciplini 4x50 slobodno. Plivački talent i dobar izgled, kojeg redovito pokazuje na Instagramu, nisu jedine Nikoline kvalitete.

Sin našeg bivšeg ministra proglašen je najljepšim olimpijcem, a mišići nisu jedino čime se može pohvaliti

Nikola je i student prava, a prije tri godine najavio je kako se upušta i u poduzetničke vode. - Počinjem novi projekt, a riječ je o stvaranju osobnog brenda Nikola Miljenić Academy. Ideja mi je proširiti svoju sportsku karijeru kroz poduzetništvo, jer što je danas sport bez biznisa - otkrio je Nikola u intervju za Story. Često se za Nikolu kaže da je jedan od najzgodnijih Hrvata, a on kaže kako nikada o sebi nije razmišljao na taj način, niti je to čuo ikad osim u medijima. Njegov brat Lovro se bavi manekenstvom, a Nikola ne odbacuje mogućnost da se jednom okuša u tim vodama. - Lovro mi je savjetovao da probam. Mislim da bi moglo biti zanimljivo - rekao je. Nikola je upitan i smeta li mu što ga mediji predstavljali kao sina bivšeg ministar pravosuđa. - Ne smeta me, ali na neki način htio bih da me već krenu predstavljati s mojim imenom, jer mi u plivanju on nije mogao pomoći. To sam ja protiv sekundi, tako da sve što sam postigao sam postigao za sebe. Znam da se to ne može izbjeći - zaključio je.