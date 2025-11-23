VIDEO Naš influencer zbog obnove kuće morao donijeti tešku odluku, a evo i zašto

Naš poznati influencer Marco Cuccurin uhvatio se u koštac s uređenjem djedovine u Puli, mjesta velikog sentimentalnog značenja. Kuća je godinama bila zapuštena jer je njegov djed više od 20 godina u njoj i oko nje odlagao razne stvari, pretvorivši garažu u pravo skladište. Influencerova je vizija spojiti tradicionalne elemente poput kamena s modernim detaljima kao što su staklene stijene kako bi stvorio jedinstven i topao dom. Cijeli proces obnove marljivo dokumentira na svom TikTok profilu, gdje mu obožavatelji pružaju veliku podršku u komentarima.

Prije početka glavnih građevinskih radova, Marco je morao donijeti odluku koja mu je, kako kaže, teško pala - ukloniti bujnu nadstrešnicu vinove loze i kivija koja je krasila dvorište. - Teška srca, ali morali smo odrezati svo ovo zelenilo - poručio je u videu. Svjestan da će mnogi žaliti za prekrasnim biljkama, odmah je objasnio i razlog tog poteza: - Za iduću fazu radova trebat će nam bager, moramo postaviti novu betonsku ploču i probijati vrata za staklene stijene, a nažalost te loze je bilo previše i smetala bi nam - pojasnio je.

Problem s vinovom lozom nije bio samo prepreka za radove, već i ozbiljno sigurnosno pitanje. Zelenilo se, naime, toliko razraslo da se omotalo oko strujnih instalacija na krovu, što je predstavljalo veliku opasnost. Marco se stoga morao popeti na krov kako bi sigurno odrezao sporni dio, no ipak je odlučio sačuvati manji dio loze u kutku dvorišta kao uspomenu. Nakon toga, uz pomoć majstora, uklonio je i stare željezne stupove koji su držali cijelu konstrukciju nadstrešnice.

Čišćenje dvorišta bio je samo jedan u nizu teških zadataka. Prije toga, Marco se posvetio raščišćavanju garaže koja je bila pretrpana otpadom nakupljanim desetljećima, a popeo se i na tavan na koji nitko nije ulazio punih 20 godina. Na njegovo iznenađenje, tavan je bio gotovo prazan pa je morao ukloniti samo osinjak. Njegova predanost već je dala rezultate - dvorište je napokon čisto, a njegova nona sada može uživati u vrtu. Za opasni otpad, poput azbestnih ploča, Marco je pokazao odgovornost najavivši da će angažirati profesionalce.