VIDEO Meri iz MasterChefa otkrila tajnu uspješnog odgoja djece: 'Ovo im često ne dam'

Jedna od najpraćenijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, gostovala je u emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju, kod najmlađe i najslađe voditeljice Maše. U iskrenom i duhovitom razgovoru, Meri je otkrila kako izgleda njezin obiteljski život, svakodnevica iza kamere te što bi poručila mlađoj verziji sebe.

Kad je riječ o iskrenosti kao vrijednosti koju njeguje i privatno i javno, Meri je slikovito opisala atmosferu u svojoj obitelji. "Mi smo u obitelji svi previše iskreni. Ne znam kako izgleda tvoj nedjeljni ručak, ali naš obično počne s ‘dobar tek’, pa se posvađamo za stolom, pa se pomirimo i tako u krug. Imam jako dobre prijateljice i prijatelje, pa se među nama nema na što ljutiti. Ako si moramo nešto reći ili dati savjet koji se možda neće svidjeti, uvijek znamo da to dolazi iz prijateljske namjere", priznaje.

Maša ju je potom upitala tko joj pomaže oko snimanja sadržaja za društvene mreže. "Imam dva sina, znaš kakvi su dečki, njih to baš i ne zanima. Zato ih ne tjeram da mi pomažu. Imam stalak na koji stavim mobitel pa se snimam sama. Najzgodnije mi je kad sve odradim sama", govori influencerica koja samo na TikToku ima više od 200.000 pratitelja.

Prisjetila se i razdoblja kad joj je nakratko nestalo motivacije za objave te je objasnila da njezin sadržaj uvijek prati njezino stvarno raspoloženje. "Nedavno sam imala ne jedan, nego četiri dana zaredom kad uopće nisam imala volje za snimanje. Tek sam kasnije, kad sam pogledala Instagram, shvatila da četiri dana nisam ništa objavila. Inače jako puno objavljujem, snimam storyje baš onako kako se osjećam. Ako sam ljuta, snimam se ljuta, ako sam tužna, tužna sam, ako sam živčana, takva sam i na snimci. I puno kukam, ali mi to pomaže. Kad to sve izbacim iz sebe, odmah mi je lakše", iskreno će.

U dijelu razgovora o majčinstvu i postavljanju granica djeci, Meri je vrlo jasno iznijela svoj stav. "Sinove sa slatkišima baš i ne ucjenjujem, jer se bojim da bi, ako im kažem ‘ne’, još više željeli slatkiše. Ne želim da ih doživljavaju kao nagradu ili kaznu, nego kao nešto normalno. Što se mobitela tiče, često im ga ne dam. Stariji sin ga smije koristiti samo dva sata vikendom. Dobri su, nikad ih nisam morala kažnjavati", ispričala je Meri za bravo! KIDS.

Najemotivniji trenutak razgovora bio je onaj u kojem je Maša pitala što bi danas, s iskustvom i uspjehom koji ima, poručila maloj Meri. "Joj, sad bih se rasplakala, takva me pitanja uvijek raspamete. Ali rekla bih joj da će sve biti u redu. Da bude svoja, da ostane tvrdoglava, da ide ravno naprijed i samo radi. I da uči, da ide u školu, jer je to najbitnije", zaključila je Goldašić.