Lana Jurčević: Ovo posvećujem i svim majkama. Onima koje su prošle sličan put, a najviše onima čije su ruke ostale prazne

Bez ikakve prethodne najave, Lana Jurčević je iznenadila obožavatelje novom pjesmom “DIO MENE”, nakon gotovo godinu dana izvan očiju javnosti. Objavljuje ju na svoj rođendan, ali i ususret Maylinom drugom rođendanu, uz iznimno emotivan spot u kojem dokumentira Laninu priču od početka trudnoće, kroz borbu za svoju kćer, pa sve do njihovih sretnih obiteljskih trenutaka danas.

Nakon potpune stanke i povlačenja iz medijskog prostora te društvenih mreža, Lana Jurčević iznenadila je svoju publiku novom pjesmom “DIO MENE” u suradnji s njezinim dugogodišnjom diskografskom kućom Dancing Bear. Novi singl objavljuje u trenutku koji idealno odražava fazu života u kojoj se trenutno nalazi - naime, Lana je danas ponosna majka djevojčice koja će ovoga mjeseca napuniti dvije godine.

Svoju životnu priču pretočila je u pjesmu simboličnog naziva “DIO MENE“, kojom je odlučila ponovno zakoračiti na glazbenu scenu. U Laninom prepoznatljivom, emotivnom i iskrenom tonu, pjesma donosi djelić njezina privatnog svijeta – majčinstva, snage i zahvalnosti. Objavljuje ju na svoj rođendan, ali i ususret Maylinom rođendanu, željeći tim glazbenim poklonom razveseliti svoju publiku i podijeliti s njima najiskreniji, te do sada najprivatniji, dio sebe.

Mnogi su pratili njezinu emotivnu i zahtjevnu priču – od trudnoće koju je morala čuvati, do dugog boravka u bolnici, gdje su joj liječnici na samom početku rekli da trudnoća najvjerojatnije neće biti uspješna, da je to ‘početak kraja’. No, Lana je odlučila vjerovati u čudo, a upravo je to čudo danas vesela dvogodišnjakinja Mayla koja joj je promijenila život.

Glazbu ove dirljive balade potpisuje Natko Smoljan, koji je također zaslužan za produkciju i aranžman, a tekst su napisali Marko Novosel, Natko Smoljan, Ante Cash i Jura Blažević. Mix i master singla majstorski je odradio Bojan Šalamon Shalla. Laninu i Maylinu priču prati i dirljivi videospot, nastao u režiji Daria Radusina, u kojem omiljena hrvatska pjevačica po prvi puta javnosti otkriva svoju djevojčicu. Spot vizualno dočarava njezinu borbu kroz snažnu oluju te pobjedu uz prekrasne scene majke i kćeri. Lana je također u spotu podijelila i svoje privatne snimke od početka trudnoće do današnjih sretnih trenutaka njezine obitelji, koje niti jednog gledatelja neće ostaviti ravnodušnim.

Ovom pjesmom i spotom Lana, osim što ih posvećuje svojoj Mayli, želi poslati poruku ohrabrenja svim ženama, ne samo majkama, već i onima koje prolaze kroz rizične trudnoće, onima koje se bore s istim strahovima i nadama, ali i onima čije trudnoće, nažalost, nisu imale sretan kraj: “Unatoč olujama i lošim prognozama… Tu smo ipak, zajedno. Ovu pjesmu posvećujem mom malom ‘suborcu’, mojoj Mayli… Ti si moje malo čudo. Ovu pjesmu posvećujem i svim majkama. Onima koje su prošle sličan put, a najviše onima čije su ruke ostale prazne, ali su im srca i dalje puna ljubavi. Grlim vas”

Podsjetimo, Lana je nakon gotovo godinu dana šutnje izašla u javnost s prvom objavom na svojim iznimno popularnim društvenim mrežama, uz kratku, ali znakovitu poruku: “Jeste me zaboravili?”. Kroz komentare se odmah moglo vidjeti koliko je svo ovo vrijeme nedostajala svojim obožavateljima koji su je dočekali s ogromnom količinom ljubavi, podrške i poruka dobrodošlice. Objavu je u svega nekoliko sati vidjelo više od pola milijuna ljudi, što je još jednom potvrdilo koliko snažnu povezanost Lana ima sa svojom publikom i koliko su mnogi s nestrpljenjem iščekivali njezin povratak.

Lana je ovih dana, uz novu pjesmu, za svoj brend La PIEL lansirala Baby&Kids kolekciju - prirodnu kozmetiku za bebe i djecu s pažljivo biranim sastojcima poput sljeza, cvijeta pamuka, bijelog čaja, aloe vere i posebnog ekstrakta vodenog ljiljana Mayla Lily, imena njene kćeri, poznatog po umirujućim i njegujućim svojstvima. Formulacije je razvila Lanina dugogodišnja suradnica, magistra farmacije, uz podršku više od 2000 majki koje su sudjelovale u anketi o željenim proizvodima i sastojcima. “DIO MENE” je Lanina iskrena posveta životu, snazi majčinske ljubavi i vjeri da i nakon najveće oluje može zasjati sunce.