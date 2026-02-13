Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRALJICA SEVDAHA

Hanka Paldum stiže u Arenu Zagreb: 'Večeri uz Tomu Zdravkovića najljepše su mi uspomene u životu'

Hanka Paldum
Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
13.02.2026.
u 18:53

Imala sam sreću da sa Tomom Zdravkovićem nastupam više puta na raznim koncertima, kulturnim događajima i televizijskim snimanjima. Svaki susret s njim nosio je neku posebnu čaroliju, jer je Toma bio umjetnik koji nije samo pjevao – on je živio svaku riječ svojih pjesama” rekla je Hanka Paldum uoči koncerta

U godini obilježavanja 35. obljetnice smrti Tome Zdravkovića, legendarnog pjevača i autora emotivnih narodnih pjesama, Zagreb će mu odati veliku glazbenu počast. U Areni Zagreb, 28. ožujka, održat će se koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“. Riječ je o raskošnom glazbenom događaju izaziva izniman interes publike, što pokazuje gotovo rasprodana dvorana. Na pozornici Arene Zagreb nastupit će neka od najpoznatijih imena regionalne glazbene scene: Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Posebno mjesto u programu pripast će i Hanki Paldum, jednoj od najvećih diva sevdaha i narodne glazbe, koja je s Tomom Zdravkovićem dijelila pozornice i prijateljstvo. „Imala sam sreću da sa Tomom Zdravkovićem nastupam više puta na raznim koncertima, kulturnim događajima i televizijskim snimanjima. Svaki susret s njim nosio je neku posebnu čaroliju, jer je Toma bio umjetnik koji nije samo pjevao – on je živio svaku riječ svojih pjesama” rekla je Hanka Paldum uoči koncerta, te se prisjetila njegovih posjeta Sarajevu. 

“Posebno pamtim njegove česte dolaske u Sarajevo koje je iskreno volio i kojem se uvijek rado vraćao kad god bi bio slobodan. Volio je duh ovog grada, njegove ljude i merak koji se ovdje osjeti na svakom koraku. Često je nastupao u njemu omiljenom restoranu ‘Osmice’ kod poznatog ugostitelja Salke Kića, a ja sam tamo nerijetko odlazila sa svojim suprugom Muradifom Brkićem i prijateljima. Uživali smo u Tominoj pjesmi, u toj toploj emociji koju je u ogromnim količinama širio prema svojoj publici. Toma je bio po svemu poseban, boem neposrednih komunikacija, znao je svojom pjesmom zagrijati svaku dušu, a večeri provedene uz njega ostale su mi među najljepšim uspomenama mog života i karijere” zaključila je Hanka. 

Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine u 52. godini života, nakon duge borbe s teškom bolešću. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u glazbi, ali i životnu priču ispunjenu usponima i padovima, boemijom i iskrenom emocijom. Odrastao u siromaštvu, rano ostavši bez roditelja, svoje je životne rane pretočio u pjesme koje su postale himne kafana, ali i tihe ispovijedi mnogih slomljenih srca. Njegovi bezvremenski hitovi poput Kafana je moja sudbina, Dva smo sveta različita, Dotakao sam dno života, Prokleta nedjelja, Za Ljiljanu i Sliku tvoju ljubim i ove će večeri odzvanjati Arenom, izvedeni s posebnim poštovanjem prema originalu, ali prilagođeni velikoj koncertnoj pozornici.

Koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“ zamišljen je kao dostojanstvena i emotivna posveta čovjeku čija je filozofija života bila jednostavna, ali duboka: „Sve što možeš dotaknuti rukom, nije vrijedno. Ono što osjećaš u srcu, to je ono pravo.“ Upravo takva bit će i ova večer u Areni Zagreb – večer osjećaja, sjećanja i pjesama koje ne stare. Preostale ulaznice dostupne su putem sustava Eventim.

Severina odgovorila na Grdovićev komentar zbog Thompsona, evo što mu je poručila
Ključne riječi
showbiz toma zdravković Hanka Paldum

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Blanka Vlaši? objavila završetak karijere - arhiva
10
EKSKLUZIVNO!

Nakon vijesti o razvodu progovorio otac Blanke Vlašić: 'Ruben i moja kći službeno su razvedeni još od listopada'

Večernji list dobio je ekskluzivne detalje razgovora Rubena Van Guchta koji javno na belgijskom radiju opovrgava činjenicu da je razveden, no sada se u sve upleo otac Blanke Vlašić, Joško koji je detaljno opisao kada je njegova kći finalizirala brak te je otkrio detalje o njihovu odnosu, Rubenu i situaciji koja nije jednostavna za njihovu obitelj. Također, sutra u subotnjem izdanju Het Laatste Nieuws, najvećih novina u Belgiji bit će objavljen intervju s Joškom Vlašićem, a koji već sada imate priliku pročitati u nastavku ovog teksta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!