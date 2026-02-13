Naši Portali
VIDEO Zevin nam je otkrila sve o svom nastupu, ali i zanimljivoj haljini: 'Pokazali smo najbolje od oba svijeta'

Foto: Dario Njavro/Renato Branđolica/HRT
1/8
Autor
Samir Milla
13.02.2026.
u 20:42

Ispričala nam je što stoji iza same pjesme i njezine poruke, koliko joj je osobno važna te kako je tekao put od ideje do večerašnje izvedbe. Dotaknuli smo se i vizualnog identiteta nastupa, posebno haljine koja je upotpunila cjelokupnu scensku priču i ostavila snažan dojam

Nakon nastupa u drugom polufinalu Dore, Zevin je s nama podijelila svoje prve dojmove. Snažnim nastupom i energičnom izvedbom svoje pjesme "My Mind" privukla je pažnju publike i gledatelja, a u razgovoru za Večernji TV otkrila je koliko joj je značio ovaj trenutak i kako je proživjela izlazak pred publiku. Ispričala nam je što stoji iza same pjesme i njezine poruke, koliko joj je osobno važna te kako je tekao put od ideje do večerašnje izvedbe. Dotaknuli smo se i vizualnog identiteta nastupa, posebno haljine koja je upotpunila cjelokupnu scensku priču i ostavila snažan dojam. Pogledajte VIDEO 

Eurosong Dora ZEVIN

Favoritkinja Dore prije nastupa: 'Znam što nudim - od estetike do vizije i karaktera. To je više od same pjesme'

Već u ranoj fazi natjecanja istaknula se kao jedna od favoritkinja za pobjedu zahvaljujući originalnom zvuku, modernoj produkciji i snažnoj poruci pjesme koja se bavi unutarnjim previranjima, sumnjama i borbom za vlastiti mir. Nastup je dodatno pojačan promišljenim vizualima i scenskim pokretom, čime Zevin potvrđuje reputaciju umjetnice koja ništa ne prepušta slučaju

Sjećate li se Peggy iz 'Bračnih voda'? Tijekom snimanja doživjela je veliku tragediju, a evo kako danas izgleda

Tijekom snimanja 1991. godine Katey je u sedmom mjesecu trudnoće izgubila kćer. Njezina trudnoća bila je uključena u scenarij serije, no nakon tragičnog događaja, producenti su donijeli iznimno osjetljivu odluku. Kako bi poštedjeli glumicu dodatne boli i stresa na setu, cijelu radnju o Peggynoj trudnoći pretvorili su u "san" koji je Al Bundy sanjao, a taj je događaj spomenut samo kratko u jednoj epizodi

Rubina se nakon ispadanja iz 'Gospodina Savršenog' odlučila je napraviti veliki životni zaokret, otkrila sve detalje

S određene vremenske distance, Rubina sada otvoreno progovara o proživljenom iskustvu, razočaranju koje je osjetila, ali i značajnim životnim zaokretima koji su uslijedili nakon odlaska iz showa, uključujući i preseljenje u novu sredinu. Danas na svoje sudjelovanje gleda s optimizmom, naglašavajući da joj je to iskustvo, bez obzira na rani izlazak, donijelo dragocjene trenutke i kvalitetna poznanstv

Mangroove i Mayales po šest nominacija, a Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet!

Ove godine Porin će se održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, a za one koji neće biti u mogućnosti doći, bit će prijenos kao i uvijek na HRT-u. Jako nam je drago što se ponovno vraćamo u Split i hvala gradu, županiji i turističkim zajednicama koji su nam to omogućili. Sada znamo nominirane i krećemo kreirati program ovogodišnje nagrade. Očekuje nas još jedna lijepa glazbene večer", rekao je izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga

