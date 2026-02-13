VIDEO Zevin nam je otkrila sve o svom nastupu, ali i zanimljivoj haljini: 'Pokazali smo najbolje od oba svijeta'

Nakon nastupa u drugom polufinalu Dore, Zevin je s nama podijelila svoje prve dojmove. Snažnim nastupom i energičnom izvedbom svoje pjesme "My Mind" privukla je pažnju publike i gledatelja, a u razgovoru za Večernji TV otkrila je koliko joj je značio ovaj trenutak i kako je proživjela izlazak pred publiku. Ispričala nam je što stoji iza same pjesme i njezine poruke, koliko joj je osobno važna te kako je tekao put od ideje do večerašnje izvedbe. Dotaknuli smo se i vizualnog identiteta nastupa, posebno haljine koja je upotpunila cjelokupnu scensku priču i ostavila snažan dojam. Pogledajte VIDEO