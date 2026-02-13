Naši Portali
POSEBNI KRITERIJI

Pobjednika ovogodišnje Dore ponovno će odlučiti i stranci, evo iz kojih zemalja dolaze

Foto: HRT
1/8
Autor
Samir Milla
13.02.2026.
u 19:45

Ovogodišnji međunarodni žiriji dolaze iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Riječ je o stručnim timovima sastavljenima od glazbenih profesionalaca poput producenata, skladatelja, vokalnih trenera, radijskih urednika i drugih stručnjaka iz industrije, koji nastupe ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima

U finalu ovogodišnje Dore pobjednik koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu bit će odabran kombinacijom glasova publike i stručnih žirija, pri čemu obje strane imaju jednak utjecaj na konačni rezultat. Sustav glasanja temelji se na modelu koji se koristi i na samom Eurosongu, a cilj mu je osigurati ravnotežu između preferencija gledatelja i profesionalne procjene glazbenih stručnjaka te odabrati pjesmu s najvećim potencijalom za uspjeh na europskoj pozornici.

Ukupan rezultat svakog finalista formirat će se zbrajanjem bodova iz dva izvora – televotinga i glasova žirija. Publika će za svoje favorite moći glasati telefonskim pozivima i SMS porukama tijekom prijenosa uživo, a nakon zatvaranja glasanja svi pristigli glasovi bit će pretvoreni u bodove koji će se raspodijeliti prema eurovizijskom sustavu. Izvođači će od publike dobivati bodove u rasponu od 1 do 12, ovisno o ukupnom poretku koji proizlazi iz broja glasova.

Drugu polovicu ukupnog rezultata činit će bodovi stručnih žirija. Kako je za HRT istaknula urednica Dore Maja Tokić, i ove godine o pobjedniku će odlučivati osam žirija – četiri domaća i četiri međunarodna. – I dalje imamo četiri domaća i četiri međunarodna žirija. Domaći žiriji dolaze iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, dok se strani žiriji svake godine mijenjaju, što se pokazalo jako dobrim jer možemo vidjeti kako naše pjesme prolaze u Europi – kazala je Tokić. Prema njezinim riječima, članovi međunarodnih žirija nisu opterećeni domaćim kontekstom.

– Oni ne poznaju izvođače, nisu emotivno uključeni kao mi i upravo zato donose jednu drukčiju perspektivu, naglasila je Tokić.
Ovogodišnji međunarodni žiriji dolaze iz Luksemburga, San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške. Riječ je o stručnim timovima sastavljenima od glazbenih profesionalaca poput producenata, skladatelja, vokalnih trenera, radijskih urednika i drugih stručnjaka iz industrije, koji nastupe ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima.

U ocjenjivanju se posebno uzimaju u obzir kvaliteta vokalne izvedbe, sigurnost i stabilnost u live nastupu, produkcija i aranžman pjesme, scenski nastup i vizualni identitet te ukupni dojam i potencijal pjesme za međunarodni uspjeh. Uključivanje stranih žirija omogućuje realniji uvid u to kako bi pojedina pjesma mogla biti prihvaćena izvan Hrvatske, odnosno kako bi mogla proći kod europske publike i stručnjaka na Eurosongu.

Svaki žiri dodjeljivat će bodove prema eurovizijskoj skali (12, 10, 8, 7–1), a isti model primijenit će se i na ukupne glasove publike. Nakon zbrajanja bodova iz oba izvora dobit će se konačni poredak, a pobjednikom će postati izvođač koji ostvari najbolji ukupni rezultat.

Takav sustav glasanja osigurava da hrvatski predstavnik ne bude samo favorit domaće publike, nego i izvođač koji ima potencijal ostvariti dobar plasman u međunarodnoj konkurenciji. Upravo kombinacija domaće podrške, stručne procjene i međunarodne perspektive čini završnicu Dore posebno neizvjesnom, jer pobjedu odnosi onaj izvođač koji uspije uvjeriti i gledatelje i žirije iz Hrvatske i Europe.

'Priveli' smo bivšeg dečka Ive Šulentić, rekao nam je kako se bori protiv južine

showbiz Eurosong žiri Dora

