Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Novi album

Bombaj Štampa stiže u travnju u zagrebački Boogaloo

Foto: Promo
VL
Autor
Večernji.hr
13.02.2026.
u 12:44

Osim novih pjesama će podsjetiti i na bezvremenske klasike koji su obilježili više od četiri desetljeća njihove karijere

Kultna sarajevska grupa Bombaj Štampa nastupit će u subotu, 11. travnja 2026. u zagrebačkom klubu Boogaloo, gdje će publici predstaviti pjesme s novog studijskog albuma Voljet ću te vječno a možda i duže, ali i podsjetiti na bezvremenske klasike koji su obilježili više od četiri desetljeća njihove karijere. Bombaj Štampa osnovana je 1982. godine u Sarajevu i od samih početaka bila je važan dio pokreta novi primitivizam, uz bendove poput Zabranjenog pušenja i Elvisa J. Kurtovića. Prepoznatljivi po duhovitim, često satiričnim tekstovima i energičnom spoju popa i rocka, brzo su stekli status jednog od najoriginalnijih bendova tadašnje scene.Prvi album Bombaj Štampa, objavljen je 1987. godine, a već s drugim izdanjem Ja mnogo bolje letim sam (1990.) bend je učvrstio svoju poziciju na regionalnoj rock sceni hitovima koji su i danas dio koncertnih set lista.

Nakon duže diskografske pauze, bend se 2010. vratio albumom Neka DJ odmah dole CJ, a novo izdanje Voljet ću te vječno a možda i duže predstavlja nastavak autorskog kontinuiteta i povratak u punoj snazi.Koncert u Boogaloou bit će prilika da zagrebačka publika uživo čuje novo poglavlje Bombaj Štampe, ali i dobro znane hitove, u prepoznatljivoj atmosferi koju ovaj bend donosi na pozornicu.Ulaznice za koncert dostupne su u pretprodaji putem Entrio sustava, po cijeni od – early bird – 15 eura, regular – 18 eura te na dan koncerta po cijeni od 20 eura.
Ključne riječi
showbiz koncert Boogaloo bombaj štampa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!