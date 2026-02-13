Bombaj Štampa stiže u travnju u zagrebački Boogaloo

Kultna sarajevska grupa Bombaj Štampa nastupit će u subotu, 11. travnja 2026. u zagrebačkom klubu Boogaloo, gdje će publici predstaviti pjesme s novog studijskog albuma Voljet ću te vječno a možda i duže, ali i podsjetiti na bezvremenske klasike koji su obilježili više od četiri desetljeća njihove karijere. Bombaj Štampa osnovana je 1982. godine u Sarajevu i od samih početaka bila je važan dio pokreta novi primitivizam, uz bendove poput Zabranjenog pušenja i Elvisa J. Kurtovića. Prepoznatljivi po duhovitim, često satiričnim tekstovima i energičnom spoju popa i rocka, brzo su stekli status jednog od najoriginalnijih bendova tadašnje scene.Prvi album Bombaj Štampa, objavljen je 1987. godine, a već s drugim izdanjem Ja mnogo bolje letim sam (1990.) bend je učvrstio svoju poziciju na regionalnoj rock sceni hitovima koji su i danas dio koncertnih set lista.

Nakon duže diskografske pauze, bend se 2010. vratio albumom Neka DJ odmah dole CJ, a novo izdanje Voljet ću te vječno a možda i duže predstavlja nastavak autorskog kontinuiteta i povratak u punoj snazi.Koncert u Boogaloou bit će prilika da zagrebačka publika uživo čuje novo poglavlje Bombaj Štampe, ali i dobro znane hitove, u prepoznatljivoj atmosferi koju ovaj bend donosi na pozornicu.Ulaznice za koncert dostupne su u pretprodaji putem Entrio sustava, po cijeni od – early bird – 15 eura, regular – 18 eura te na dan koncerta po cijeni od 20 eura.