Službeno je! Jala Brat i Buba Corelli najavili drugi koncert u zagrebačkoj Areni! Novi datum - 8. svibnja

Dečki su srušili sustav u nekoliko minuta – Music Week ludilo napokon stiže u Zagreb! Scena kakva se rijetko viđa dogodila se prošlog petka, točno u podne, kada je započela prodaja ulaznica za koncert Jale Brata i Bube Corellija zakazan za 9. svibnja u Areni Zagreb. Ulaznice su planule za manje od sat vremena, dok je ogroman pritisak fanova doveo do privremenog pada sustava eventim.hr.

Deseci tisuća ljudi istodobno su pokušavali osigurati svoje mjesto na GOAT Touru – cjelovečernjem multimedijalnom spektaklu u produkciji platforme Music Week. Online redovi formirali su se u sekundi, prodajna mjesta bila su pod opsadom, a društvene mreže preplavili su screenshotovi grešaka, poruke fanova i panično osvježavanje stranica.

„Ovo što se dogodilo ostavilo nas je bez riječi. Hvala vam na ludilu i ljubavi. Odužit ćemo se spektaklom za pamćenje. Zagreb, vidimo se 8. i 9. svibnja“, poručili su Jala Brat i Buba Corelli. Time Zagreb postaje jedan od rijetkih gradova na turneji koji dobiva dva datuma u sklopu GOAT Toura – najvećeg live projekta u karijeri popularnog dvojca. Turneja, započeta u studenome u Skoplju, niže rasprodane arene diljem Europe – Düsseldorf, Stuttgart, Zürich – a sada i hrvatska metropola dobiva dvostruki spektakl.

GOAT Tour donosi produkcijski najambiciozniji nastup u njihovoj dosadašnjoj karijeri – multimedijalno snažan, tehnički beskompromisan i glazbeno zaokružen show koji podiže regionalne standarde. Iza realizacije stoji SKYMUSIC, dok turneju predstavlja platforma Music Week. Ulaznice su dostupne online i na svim prodajnim mjestima eventim.hr.