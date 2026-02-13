VIDEO Gledali smo ga u dva showa, a sada je jedan od favorita Dore: 'Pokreće me vatra'

Devin Juraj publici je već dobro poznato lice – gledali smo ga u showovima Supertalent i Tvoje lice zvuči poznato, gdje je pokazao svoju svestranost, energiju i snažnu scensku prisutnost. Iza njega je i veliko eurovizijsko iskustvo: 2021. godine nastupio je na pozornici Eurosonga kao plesač u nastupu Albine. Ove godine vraća se na Doru, ali u novoj ulozi – kao izvođač s vlastitom pjesmom i autentičnom umjetničkom pričom. U razgovoru s Devinom otkrivamo kako je nastajala njegova ovogodišnja pjesma, što za njega znači povratak na veliku pozornicu i kakvu emociju želi prenijeti publici. Pogledajte VIDEO