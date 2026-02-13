Marko Kutlić o emotivnoj pjesmi s Dore: 'Bilo me sram kad sam je pisao'

Marko Kutlić publici je u drugom polufinalu Dore donio pjesmu „Neotuđivo“ – snažnu i emotivnu baladu koja govori o onome što nam nitko ne može oduzeti: vlastitom identitetu, osjećajima i pravu da budemo ono što jesmo. „Neotuđivo“ je intimna, ali i univerzalna priča o unutarnjoj snazi, prihvaćanju sebe i hrabrosti da ostanemo vjerni svojim vrijednostima, čak i kada se suočavamo s pritiscima, gubicima ili promjenama. Kroz emotivnu interpretaciju i prepoznatljivu vokalnu ekspresiju, Marko ovom pjesmom otvara prostor za osobnu refleksiju, ali i šalje snažnu poruku o autentičnosti i slobodi. Glazbeno, pjesma spaja modernu produkciju s klasičnom baladnom atmosferom, postupno gradeći emociju prema snažnom i dojmljivom vrhuncu. Upravo ta kombinacija ranjivosti i vokalne snage čini „Neotuđivo“ jednim od zapaženijih emotivnih trenutaka ovogodišnje Dore. S Markom smo razgovarali o inspiraciji iza pjesme, osobnoj priči koju nosi, pripremama za pozornicu Dore te očekivanjima i emocijama koje želi prenijeti publici. Kako je nastala pjesma „Neotuđivo“, što ona za njega osobno znači i kakvu izvedbu priprema, saznajte u nastavku intervjua. Pohledajte VIDEO