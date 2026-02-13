Naši Portali
'Ozbiljno želim njegovu košulju odmah': Evo koje je modna kombinacija na Dori privukla puno pozornosti

13.02.2026.
u 14:38

ToMa je nosio bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji su se protezali preko ramena i prsa. Uz to je kombinirao visoko krojene crne hlače koje su dodatno naglasile siluetu i stvorile kontrast raskošnom gornjem dijelu. Styling je bio vrlo efektan i izazvao brojne reakcije

Dora 2026. godine počela je sinoć sa svojim prvim polufinalom, a nastavlja se večeras, dok će vrhunac biti u nedjelju kada je zakazano finale tijekom kojeg ćemo otkriti koja skladba će nas predstavljati na Euroviziji u Beču. Različite skladbe, tekstovi, vokalne izvedbe i scenski nastupi samo su dio šušura koji se vrti oko ovog događa, a u drugi dio svakako idu i u modne kombinacije. Posebno pozornost tako je privukao Tomislav Marić koji se krije iza umjetničkog imena ToMa koji je izveo baladu Ledina te prošao u finale. Radi se o vokalno zahtjevnoj i emotivnoj pjesmi, a njegova je interpretacija bila sigurna i tehnički precizna. Najviše pozornosti privukla je njegova modna kombinacija.

ToMa je nosio bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji su se protezali preko ramena i prsa. Uz to je kombinirao visoko krojene crne hlače koje su dodatno naglasile siluetu i stvorile kontrast raskošnom gornjem dijelu. Styling je bio vrlo efektan i izazvao brojne reakcije. Jedan korisnik napisao je: "Ozbiljno želim njegovu košulju odmah." Drugi je komentirao: "Negdje u Hrvatskoj baka je upravo izvadila mobitel da odmah glasa za ovog pristojnog mladića." Bilo je i zbunjenih reakcija poput: "Što radi ovaj ToMa, kakav je ovo outfit?" No neki su ga branili riječima: "Super mi je ovaj outfit".

UŽIVO Počelo prvo polufinale Dore, za 8 mjesta bori se 12 izvođača
Zagreb: Prva polufinalna večer Dore
1/13

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri Dore u finale je prošlo osmero izvođača, a uz ToMu, to su još i: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap. Večeras ćemo čuti još 12 pjesama: Ritam Noir – Profumi di mare, Irma – Ni traga, Gabrijel Ivić – Light Up, Zevin – My mind, Ivan Sever – Crying Eyes, Lana Mandarić – Tama, Stela Rade – Nema te, Devin – Over Me, Kandžija – 3 ujutro, Marko Kutlić – Neotuđivo, Sergej – Scream i Lara Demarin – Mantra. Osmero od njih proći će u nedjeljno finale tijekom kojeg ćemo otkriti našeg predstavnika na Euroviziji.

