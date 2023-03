VIDEO Let 3 u Rijeci snimili razglednicu kojom će se predstaviti na BBC-u

Grupa Let 3 će za mjesec i pol dana nastupiti u Liverpoolu na prvoj polufinalnoj večeri Pjesme Eurovizije, a danas su u svojoj Rijeci snimali i spot kojim će se predstaviti na BBC-u.

Mrle, Prlja, Baljak i Zec bili su odjeveni u prepoznatljive kostime u kojima su nastupili na Dori, a na snimanju na riječkom Mrtvom kanalu bio je uključen i dron.

Iako su u početku skakali na visoka mjesta na kladionicama i brojni su strani državljani i ljubitelji natjecanja izražavali pozitivno iznenađenje njihovim stihovima, nova anketa na Wiwibloggsu, specijaliziranom portalu za Euroviziju, u kojoj čitatelji mogu označiti pjesme za koje misle da će proći u finale, ne pokazuje baš tako lijepe rezultate. Prema trenutnim rezultatima, Let 3 se nalazi na 11. mjestu ankete od ukupno 15 zemalja koje se natječu u prvom polufinalu. Inače, iz prvog polufinala natjecanja u finale će proći 10 pjesama, dok će ih pet ispasti. Eurovizijski fanovi manje šansi za upad u finale od Hrvatske daju Malti, Irskoj, Azerbajdžanu i Švicarskoj. Prema mišljenju fanova, u veliku završnicu dalje trebale proći Finska, Švedska, Norveška, Češka, Srbija, Izrael, Portugal, Latvija, Nizozemska i Moldavija. Inače, Let 3 će s pjesmom "Mama ŠČ!" nastupiti prvi u prvom polufinalu, dok će posljednji nastupiti srpski predstavnik Luke Black.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U intervju koji su dali za Dubrovački dnevnik ovaj vikend ispričali su koliko će se nastup na Euroviziji razlikovati od onog na Dori i kako ćete predočiti publici koja ne govori hrvatski poruku koju žele poslati ovom pjesmom. - Ne razmišljamo o tome jer je glazba jedan univerzalni kod komunikacije, a ova pjesma to ima u sebi. Same reakcije, pa i brojke pregleda i preslušavanja, ako su te brojke mjerilo, idu nam u korist. To nas veseli. Dat ćemo sve od sebe kako bismo tamo, u uvjetima koje ćemo imati, jer - hej, mi idemo u Liverpool na Eurosong, napravili najbolje što možemo. Ako nam to pođe za rukom, rezultat neće izostati - rekao je Prlja.

Nakon njihovog nastupa na Dori spominjalo se kako bi BBC mogao zahtijevati određene promjene kada su u pitanju kostimi koje dečki iz benda nose jer možda razotkrivaju previše. Damir Martinović Mrle na svoj način se osvrnuo na to i odgovorio na pitanje ima li BBC nekih zahtijeva i zabrana kada je scenski nastup u pitanju.

- Rekli su nam kako smo previše obučeni, a kako se na Euroviziji ne treba skrivati ništa. Oni su nam rekli kako su ipak jedna otvorena televizija za takve stvari, kako nisu toliko klaustrofobični i homofobični, nego kako tamo treba pokazati jaja. Rekli su nam – nemojte nositi gaće, nismo mi tako konzervativna sredina, kod nas se pokazuju jaja. To je nama osjećaj kao da idemo doma. - odgovorio je Mrle.