U 'Plesu sa zvijezdama' kandidati su za nastup odabrali kao temu i film 'Toma'

Pred nama je još jedna nedjeljna večer rezervirana za show 'Ples sa zvijezdama', a četvrta emisija uživo tematskog naziva 'filmska večer' na male ekrane donijet će brojne plesne stilove i raskošne koreografije posvećene sedmoj umjetnosti. Plesni parovi u svoje će koreografije pretočiti neka od najpoznatijih kinematografskih djela, stoga nema sumnje da će podijem u nedjelju zavladati prava filmska idila.

Kultni i megapopularni filmovi poput 'Pretty Woman', 'Top Gun', 'Singing in the Rain', 'Godfather', 'Fifth Element' i 'Toma' samo su neki od ukupno jedanaest filmskih naslova koje će kandidati izabrati za svoje nastupe, a gledatelji mogu očekivati čaroban spoj plesa, vrhunske glazbe i bogatog scenskog doživljaja. Osim toga, zvijezde će u emisiji otkriti koji su im omiljeni filmski žanrovi te planiraju li se ikad u karijeri upustiti u glumačke vode, a od onih koji se već bave glumom doznat ćemo kako se pripremaju za nove uloge i što iduće imaju u planu.

Dva para već su napustila natjecanje, a jedanaest preostalih parova imalo je samo nekoliko dana za pripremu novih plesnih točaka. U novoj epizodi vidjet ćemo cha cha cha, paso doble, tango, rumbu, slowfox, sambu, jive, dva valcera i dva quickstepa, a koje će filmove i plesne stilove natjecatelji upariti u svojim točkama ostaje za vidjeti.

Tko će ovoga puta briljirati, a koga žiri neće počastiti visokim ocjenama otkrit će nova epizoda u kojoj će se jedan plesni par oprostiti od natjecanja. Očekuje nas još jedno spektakularno i glamurozno izdanje showa u kojem će nas zvijezde odvesti u svijet filma i legendarnih glumačkih ostvarenja, a novu epizodu ne propustite pogledati u nedjelju od 20.15 na Novoj TV!

Podsjetimo, prošla emisija showa 'Ples sa zvijezdama' bila je izrazito emotivna, a brojne zvijezde su pustile suze. Među njima jest i domaći influencer Marco Cuccurin koji je svoj ples posvetio mami.

- Bila je stup naše obitelji, a s njenim odlaskom sam nekako ja to preuzeo na sebe. Svaki put kad čujem Josipu Lisac na radiju - ja kažem evo mama mi se javila. Moja mama je stvarno usadila sve te neke lijepe životne vrijednosti u mene, naučila me i voljeti, i ovaj ples posvećujem njoj, ona je razlog zašto sam ja danas ovdje - rekao je Marco i briznuo u plač, a njegova plesna partnerica Paula potrčala je zagrliti ga i utješiti.

Marco i Paula u sinoćnjoj epizodi plesali su lirical, a influencer je i nakon nastupa zaplakao.

- Ti si rasturio ovaj ples večeras. Sve ti se poklopilo večeras, čvrstoća pokreta, fluidnost kad je trebala, meni je ovo jedan od boljih nastupa ikada u Plesu sa zvijezdama - komentirala je Franka.

- Ja neću ići na ovu emotivnu stranu jer je već dosta emotivno. Ovo je tek treća epizoda, ples je jedna estetska vještina, ono što bih ja od tebe želio vidjeti je da ti svaki pokret odradiš sa 150 posto - kazao je Ciboci.

- Ja mislim da si stvarno utjelovio priču u svoj ples i stvarno mislim da ti je ovaj ples pomogao, prikazao si tugu, prikazao si da ti majka nedostaje i mislim da bi bila ponosna. Odličan si plesač - poručila mu je Larisa.

- Jako je teško to otplesati i ja ne mogu vjerovati da se ti nisi raspao! Sve pohvale! - zaključio je Igor.

Dodajmo i kako je influencer na probe doveo svoju baku za koju uvijek ističe koliko mu znači u životu.

- Kad ga gledam mislim da je to san, a ustvari to je on, Marco koji pleše koji je oduvijek volio plesati – pohvalila ga je baka.

- Ja uvijek kažem za nonu da mi je druga mama. Kad nitko nije bio tu, ona je bila - rekao je Marko iskreno.

- Ljubav između unuka i none to je nešto posebno. Živim za to da on uspije u životu. Ja sam tu bila koja je sve to podržavala, i mama dok je bila tu... - prisjetila se njegova baka.

