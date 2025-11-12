Naši Portali
DIRLJIV PRIZOR

VIDEO Lana Jurčević objavila emotivan video u kojem je pustila suze! Ove žene najveća su joj podrška

12.11.2025.
u 21:00

Na njezinoj službenoj stranici osvanuo je i dirljivi video u kojem Lana nije mogla zadržati suze. Snimljen tijekom jednog od snimanja, video prikazuje trenutak kada je Lana okupila sve važne i inspirativne žene iz svog života, a susret s njima izazvao je snažnu emocionalnu reakciju.

Nakon duže pauze, glazbenica Lana Jurčević ponovno je aktivna na društvenim mrežama, a njezin povratak izazvao je veliki interes među njenim obožavateljima. Povod njezine povratničke objave bio je izlazak nove pjesme "Dio mene", koju je Lana posvetila svim majkama, kao i svojoj preslatkoj kćerkici Mayli Lily. Ova pjesma nosi duboku emocionalnu poruku, a Lana je kroz nju željela podijeliti svoju zahvalnost prema najvažnijim ženama u svom životu.

Na njezinoj službenoj stranici osvanuo je i dirljivi video u kojem Lana nije mogla zadržati suze. Snimljen tijekom jednog od snimanja, video prikazuje trenutak kada je Lana okupila sve važne i inspirativne žene iz svog života, a susret s njima izazvao je snažnu emocionalnu reakciju. Emocije su, naravno, bile neizbježne, a Lana nije mogla zaustaviti suze od radosti i zahvalnosti.
"Osim vas s Instagrama i Fejsa koje ste došle, tu su sa mnom i moje cimerice iz bolnice. Neke su sa mnom čuvale trudnoću", izjavila je Lana, vidno potresena trenutkom, i zastala kako bi obrisala suze. "Maja, s kojom sam bila u sobi kad smo u isto vrijeme rodile, trebala je doći i moja kolegica s carskog reza, ali su se razboljeli... Tu je moja Nina, frendica iz osnovne škole, moja susjeda Zorica, moja Laura koja je bila sa mnom u Petrovoj, hvala vam svima", dodala je jedva kroz suze, pokazujući koliko joj znači podrška tih žena, koje su bile uz nju u najtežim trenucima.

Komentari obožavatelja bili su topli i dirljivi: "Divnoooo", "Nevjerojatna snaga je u nama kad želimo samo ugledati to malo biće i uzeti ga u naručje!", "Baš wooow, da se naježiš." Emocionalna snaga ovog videa dirnula je mnoge, a Lana je kroz njega pokazala koliko joj je važna obitelj i prijatelji, kao i koliko je zahvalna na podršci koju je dobila u najtežim trenucima.

Podsjetimo, Lana je nekoliko mjeseci provela u Petrovoj bolnici u Zagrebu zbog komplikacija u trudnoći, gdje je morala strogo čuvati trudnoću zbog zdravstvenih razloga. Unatoč svim izazovima, Mayla Lily je rođena zdrava i sretna, a Lana i Filip su postali roditelji preslatke djevojčice koja će uskoro proslaviti svoj drugi rođendan.

Uz LanU, u spotu za novu pjesmu pojavljuje se i njen partner Filip Kratofil, koji je, s obitelji, bio uz nju kroz cijeli proces trudnoće i nakon nje. Filip i Lana često dijele sretne obiteljske trenutke na društvenim mrežama, a njihova ljubav i međusobna podrška vidljivo su prisutni u svakom njihovom objavljenom trenutku. Lana je istaknula kako je obitelj najveći izvor njezine snage i inspiracije, te da su svi koji su bili uz nju tijekom njezinih izazova neprocjenjivo važni.

Zahvaljujući ljubavi, prijateljstvu i obitelji, Lana je danas jača nego ikad, a njezina glazba, osobito pjesma "Dio mene", odražava duboku emocionalnu povezanost s onima koji su joj najvažniji.

