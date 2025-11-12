Naši Portali
U BRAKU SU ČETIRI DESETLJEĆA

FOTO Mate Bulić pokazao suprugu Zdravku koju rijetko viđamo: Kad se baka i dida srede

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 11:03

Skladni par izgleda besprijekorno elegantno; Mate u klasičnom crnom odijelu i bijeloj košulji, dok je  Zdravka zablistala u modernom bijelom odijelu koje joj savršeno pristaje

Pjevač Mate Bulić u javnosti poznati i kao glazbeni kralj dijaspore, ponovno je raznježio brojne obožavatelje dirljivom objavom na Instagramu. Nakon teškog zdravstvenog perioda koji je zabrinuo cijelu regiju, Bulić je sada podijelio trenutke obiteljske sreće i objavio je fotografiju sa suprugom Zdravkom snimljenu na krštenju njihovog unuka Tina.  - Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina - napisao je pjevač uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom koju rijetko viđamo u javnosti, a par je u sretnom braku od 1985. godine. Skladni par izgleda besprijekorno elegantno; Mate u klasičnom crnom odijelu i bijeloj košulji, dok je  Zdravka zablistala u modernom bijelom odijelu koje joj savršeno pristaje. 

Njegovi pratitelji ispod objave su zaredali stotine čestitki i lijepih želja, a poruke podrške stizale su iz cijelog svijeta. "Iskrene čestitke!", "Čestitam od srca, neka ga čuva dragi Bog i majčica naša", "Predivni ste! Čestitke od srca", "Želimo vam svima puno sreće, zdravlja i božjega blagoslova", samo su neki od komentara koji svjedoče o tome koliko je publika vezana za svog omiljenog pjevača i koliko iskreno dijeli njegovu sreću. U kolovozu ove godine popularni glazbenik s javnosti je podijelio sretnu vijest da mu je stigao unuk Tin.

- Dobro nam došao, mali Tin. Uranio si, ali svi smo te jedva dočekali. Imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata, a dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše - poručio je pjevač, a čestitke su se odmah počele nizati. Maleni Tin sin je Matine mlađe kćeri Katje, odvjetnice po struci, i supruga Tome Drmića. Ovo je drugi unuk za Matu i suprugu Zdravku, s kojom je u braku više od četiri desetljeća, a par već ima unuka Mateja. Pjevač je isticao kako mu je uloga djeda najdraža, stoga ova vijest ima posebno značenje. Mate i Zdravka imaju i stariju kćer Anu.
Ključne riječi
Instagram showbiz supruga Mate Bulić

