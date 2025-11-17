VIDEO Kao guma! Nives Celzijus izvela potez od kojeg zastaje dah: 'Treba mi ovo'

Pjevačica, spisateljica, glumica i influencerica Nives Celzijus već nekoliko dana boravi u Rijeci, a sada se ponovno javila i oduševila stotine tisuća svojih pratitelja na Instagramu. U najnovijoj objavi, atraktivna Nives, pokazala je zavidnu fizičku spremu i fleksibilnost.

Na kratkom, ali upečatljivom videu, vidimo Nives odjevenu u crnu sportsku kombinaciju koja se sastoji od uskih tajica i majice dugih rukava kako stoji na šetnici uz more. Pogled joj je uprt u sivilo Kvarnerskog zaljeva, a zatim, s nevjerojatnom lakoćom i gracioznošću, podiže nogu visoko iznad glave, demonstrirajući fleksibilnost na kojoj bi joj pozavidjele i profesionalne gimnastičarke. Potez je izveden savršeno kontrolirano, pokazujući da Nives redovito radi na svojoj formi. Uz video je kratko napisala: "Treba mi ovaj pogled!", dajući do znanja da ju je prizor mora i neba inspirirao na ovaj impresivan sportski trenutak.

Nije trebalo dugo da objava izazove lavinu reakcija. Njezini vjerni pratitelji ostali su bez teksta pred ovim prizorom, a komentari su se samo redali. "Wowwww... gibljiva kao guma", napisao je jedan oduševljeni obožavatelj, savršeno saževši ono što su svi pomislili. Drugi su joj poručili: "Samo nastavi s odličnim radom, damo! Hvala ti!", dok su komplimenti i pohvale stizali sa svih strana. Jasno je da Nives zna kako privući pažnju i zadržati interes publike, ne samo svojim glazbenim i spisateljskim radom, već i ovakvim spontanim, ali impresivnim objavama.

Nives je nedavno ponovno dokazala zašto nosi titulu jedne od najpraćenijih i najintrigantnijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni. Svojom posljednjom objavom na Instagramu doslovno je zapalila društvene mreže, podijelivši seriju fotografija iz bajkovite Opatije koje su njezine brojne pratitelje ostavile bez daha. Uz sanjarski opis "Glava u oblacima", Nives je pružila savršen uvid u svoj trenutak opuštanja, no njezina modna kombinacija bila je sve samo ne samozatajna, privlačeći lavinu komentara i komplimenata.

Fotografije, snimljene na kamenom molu uz samo more, odišu posebnom atmosferom. Studeni u Opatiji, s blagim oblacima na nebu i mirnom morskom pučinom u pozadini, poslužio je kao idealna kulisa za Nives, koja je u centar pozornosti stavila svoju vedru energiju i besprijekoran stil. Kroz seriju od pet fotografija, Nives je pokazala svoju zaigranu i samouvjerenu prirodu. Na jednoj slici pozira podižući nogu u zrak s osmijehom koji zrači srećom, na drugoj sjedi na bitvi zamišljenog pogleda, dok na trećoj šalje poljubac svojim obožavateljima, gestom koja je postala njezin zaštitni znak. Svaka poza priča svoju priču, no zajednički im je nazivnik neporeciva karizma kojom Nives zrači.

Ipak, ono što je izazvalo najviše reakcija bila je njezina odjevna kombinacija. Nives se odlučila za hrabar i moderan spoj koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru. Nosila je komplet u nježnoj lila boji s decentnim prugicama, sastavljen od predimenzionirane košulje i mini suknje na preklop. Ovaj odabir ne samo da je u skladu s najnovijim modnim trendovima, već je i savršeno naglasio njezine atribute. Kratka suknja stavila je u prvi plan njezine vitke noge, koje su dodatno došle do izražaja zahvaljujući mrežastim čarapama boje kože – detalju koji je cijelom izgledu dao dozu provokativnosti i seksepila. Točka na "i" bile su visoke bijele čizme, apsolutni hit sezone, koje su zaokružile ovaj odvažni stajling. Cijeli look upotpunila je malom srebrnom torbicom i decentnim nakitom, pokazujući kako s lakoćom spaja naizgled nespojive komade.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pohvale su stizale sa svih strana. "Bože koliko si ti lijepa te oči taj osmijeh kraljice ti blistaš", napisao je jedan od fanova, sažimajući ono što su mnogi mislili. Drugi su se fokusirali na modne detalje: "Predivne čizme", istaknuo je jedan komentar, dok su drugi jednostavno ostavljali poruke podrške i divljenja poput "Bella" i "Dignity ste". Bilo je tu i duhovitih komentara koji svjedoče o prisnom odnosu koji Nives njeguje sa svojom publikom, a koji pokazuju da je ona za njih više od zvijezde – ona je inspiracija i osoba s kojom se mogu poistovjetiti.

Ova objava samo je još jedan podsjetnik na fenomen Nives Celzijus. Ona je žena koja je svoju karijeru izgradila na svestranosti i hrabrosti da uvijek bude svoja. Rođena Zagrepčanka, Nives Zeljković, javnosti se prvo predstavila kao pjevačica, a albumi poput "Cura moderna" i "Bijesna" donijeli su joj popularnost na glazbenoj sceni. No, Nives se nikada nije zadovoljavala samo jednom ulogom. Njezin izlet u književne vode pokazao se kao pun pogodak. Romanom "Gola istina" šokirala je i oduševila javnost, a kritičare je uvjerila u svoj talent kada je 2009. godine osvojila prestižnu nagradu Kiklop za Novelu godine, ostavivši iza sebe brojne etablirane autore. Time je dokazala da se iza provokativne vanjštine krije iznimno inteligentna i talentirana žena.

Njezin privatni život također je često bio pod povećalom javnosti, posebice brak s nogometašem Dinom Drpićem, s kojim ima dvoje djece. Nives nikada nije bježala od medijske pažnje, a poznata je po svojoj iskrenosti, pa čak i kada je to značilo otvaranje tema koje su drugi smatrali tabuom. Svojom izjavom o intimnom trenutku sa suprugom na centru maksimirskog stadiona godinama je punila medijske stupce, no i iz te situacije izašla je jača, pokazujući da sama kontrolira svoj narativ.

Iako je od tih dana prošlo mnogo vremena, Nives je i dalje itekako aktivna. Glazba je ostala njezina velika ljubav, što dokazuju i njezine nedavne aktivnosti. Prošle godine, u rujnu 2024., objavila je spot za pjesmu "Moja pila", a godinu prije toga, u studenom 2023., za singl "Migni namigni". Njezina energija na pozornici je neiscrpna, što je pokazala i nastupima na popularnom CMC festivalu u Vodicama, gdje je 2024. izvela pjesmu "Moja pila", a ove godine, u lipnju 2025., zajedno s Prima Bandom zapjevala hit "Je, bo'me, je!". Iako za kraj 2025. i početak 2026. godine još nema najavljenih velikih koncerata, njezini fanovi znaju da Nives uvijek sprema nešto novo.

Možda je upravo Opatija, sa svojom mirnoćom i ljepotom, mjesto gdje Nives puni baterije za nove projekte. Bilo da se radi o novoj pjesmi, intrigantnoj knjizi ili nekom televizijskom angažmanu, jedno je sigurno – Nives Celzijus ne planira usporiti. Njezina objava s "glavom u oblacima" možda opisuje trenutačno raspoloženje, no ova svestrana umjetnica čvrsto stoji na zemlji, spremna za nove pobjede. Svojim primjerom pokazuje kako se može biti uspješna poslovna žena, predana majka i ikona stila, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju svaki njezin sljedeći korak. Do tada, uživaju u prizorima iz Opatije koji su još jednom potvrdili – Nives je jednostavno kraljica.