progovorio o odnosima

Dejan iz 'Ljubav je na selu' o kandidatkinji: 'Ima lijepo tijelo i naravno nogice. Imao sam želju da joj budem prvi dečko'

VL
Autor
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 08:00

Potpuno drugačiji dojam ostavila je Ajda, koja je zbog njega doputovala iz Slovenije i odmah ga osvojila. "Ajda me iznenadila kada je došla iz Slovenije

Dejan, sudionik emisije 'Ljubav je na selu', iskreno je progovorio o svojim odnosima s djevojkama koje su se zbog njega pojavile u showu. Što se tiče Matee, smatra da je ljubomora bila prisutna te da je upravo zbog nje izostala s partyja. "Iskreno, nije me to previše uznemiravalo", kaže Dejan u razgovoru za RTL.hr.

Potpuno drugačiji dojam ostavila je Ajda, koja je zbog njega doputovala iz Slovenije i odmah ga osvojila. "Ajda me iznenadila kada je došla iz Slovenije. Jako mi je drago što je došla i odmah mi se svidjela. Stvarno je cura zgodna, ima lijepo tijelo i naravno nogice. Lijepa je i jako mi je slatka s tim naočalama", priznaje. Ipak, kod nje ga nije privukao samo fizički izgled, već i činjenica da je posebna. "Ona je mlada i ima 19 godina. Kada smo se upoznali i razgovarali, imao sam želju da joj budem prvi dečko", govori Dejan.

Na imanju ga je dočekalo i jedno poznato lice – Dora, koju je, kako kaže, poznavao od prije. "Doru sam znao iz viđenja. Iznenadio sam se jako kad je došla. Nije mi javila da se prijavila, valjda me htjela pozitivno iznenaditi. Teško mi je bilo s njom razgovarati, nije baš komunikativna. Ne znam, možda ju je bila trema", iskreno je priznao Dejan.

Ljubav je na selu reality show RTL televizija showbiz

