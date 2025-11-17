Žustra rasprava između Maje i Bilmana: 'Kak’ si glup, ali fakat si glup k'o stup!'

U jučerašnjoj emisiji "Supertalenta" nastupila je Tena Grgić, umjetnica iz Kutine koja djeluje pod imenom Artena. Njezin nastup spojio je slikarstvo, performans i body art, a publika i žiri svjedočili su pravoj sintezi pokreta i boje. Prije izlaska na pozornicu, Tena je objasnila kako je cilj njezina nastupa približiti publici ono što stvara: ''Cilj mi je bio predstaviti sebe i svoju umjetnost, jer ljudi često ne shvate odmah što točno radim – sve dok ne vide oči koje trepnu, jedine koje ostaju neoslikane. Tada postaje jasno da je to živa umjetnost''.

Tena je otkrila i da iza imena Artena stoji dugogodišnja umjetnička karijera. ''Po struci sam magistar grafičkog dizajna, ali sam i samostalna slikarica, muralistica, ilustratorica i vlasnica obrta. Kad stvaram, vrijeme stane – sve nestane osim tog trenutka. Prvo sam slikala portrete, a onda mi je palo na pamet: ako ovako dobro izgleda na platnu, kako bi izgledalo na tijelu? I tako je počeo moj body art. Umjetnost mi znači sve, jer ja zapravo živim tu umjetnost – u plesu, slikanju, u svemu što radim svaki dan''. Njezin nastup izazvao je oduševljenje i raspravu među članovima žirija, koji su bili podjednako impresionirani idejom i izvedbom. ''Moram priznati da sam odmah primijetila nešto posebno. Kad si se okrenula, leđa su izgledala sasvim uobičajeno, ali kad si se okrenula licem, prva mi je asocijacija bila – ona je dio slike", komentirala je Martina, a Maja dodala: ''Ja ne kužim gdje je tu uopće toliko prostora za rad, jer ovo je toliko posebno!''

Martina se zatim osvrnula i na značenje Tentine umjetnosti:m''U povijesti su mnogi umjetnici na početku bili usamljeni i neshvaćeni. Umjetnost dolazi iznutra, iz strasti i vizije, a često i uz puno odricanja. U prošlosti su umjetnici imali mecene, ali danas, kad vidimo ovakav oblik umjetnosti, jasno je da to dolazi iz dubine''.m''Ja sam samo mislila, kad mi imamo sliku slikara koji je napravio sliku, možemo otići na njegovu izložbu, možemo negdje vidjeti te radove, možemo te radove kupiti, ovaj vid ovakve umjetnosti gdje sad imamo žive ljude koji iskaču iz slike, pa to ne možeš kupiti'', pokušala je objasniti Maja.

Davor Bilman pokušao je raspravu odvesti u praktičnom smjeru, što je izazvalo reakciju ostalih: ''Mislim da je tvoja izvedba mogla biti možda mrvicu drugačija... ne znam, nisam porezna, ne zanima me otkud se zarađuje''.

Na to je Maja odmah reagirala. ''Kak’ si glup, ali fakat si glup ko stup! Ja ne znam kaj bi ti rekla, uopće me to ne interesira, nije mi jasno gdje žena to izlaže, ali nije uopće to poanta, uopće to s novcem, a drugo je bilo pitanje, što žena radi za život, rekla je odgovorila je, zato nemoj biti tako površan, kao što izgledaš'', odgovorila je Maja Davoru u svom stilu. Fabijan Pavao Medvešek je kroz smijeh pokušao smiriti atmosferu: ''Mi smo svi jako dobri ovako inače, samo nas umjetnost, kako bih rekao, malo potakne na raspravu.“ Publika je pozdravila Tenu velikim pljeskom, a žiri joj je dao prolaz dalje.

U jučerašnjoj epizodi Fabijana je jedan nastup toliko oduševio da je iskoristio svoj zlatni gumb. U posebnom trenutku večeri, 27-godišnji violinist Svebor Mihael Jelić, pretvorio je svoj instrument u nešto dosad neviđeno na pozornici Supertalenta, stvarajući glazbu uživo, sloj po sloj. Njegova kompozicija i potpuna posvećenost glazbi osvojile su žiri. „Meni je bilo jako zanimljivo gledati koliko toga si uključio u ovu kompoziciju, posebno zato što ti istinski guštaš u tome“, rekla je Maja Šuput, dok je Martina Tomčić dodala: „Kod tebe je izrazito vidljiva vještina spajanja strasti i kontrole.“ Fabijan Pavao Medvešek otišao je korak dalje: „Ja ću spojiti sve nas za stolom u svoje mišljenje i dati ti jedan zlatni gumb“, nakon čega su zlatne konfete preplavile pozornicu, a Svebor se plasirao ravno u polufinale.