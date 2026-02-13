VIDEO Rekorder Dore večeras nastupa u show programu, otkrio nam je što priprema i kako se bori protiv južine

U drugom polufinalu Dore gledat ćemo i poseban show nastup Luke Nižetića, jednog od najprepoznatljivijih domaćih izvođača koji je s ovom pozornicom već dobro upoznat. Luka je na Dori dosad nastupio čak pet puta, a prvi put još davne 2003. godine, otkada publiku osvaja energijom, karizmom i vrhunskim scenskim nastupima. Uoči njegovog novog izlaska na pozornicu, razgovarali smo s Lukom o povratku na Doru, iskustvu koje nosi kroz godine te o tome što publika može očekivati u njegovom show programu. Uz njega, o nastupu i kreativnom procesu govori i renomirana koreografkinja Larisa Lipovac, koja potpisuje scenski pokret. Otkrila nam je kako je nastajala koreografija, kakva je bila suradnja s Lukom, ali i kako iz profesionalne perspektive gleda na ovogodišnje pjesme i razinu produkcije na Dori. Pogledajte video: