Sjećate li se Peggy iz 'Bračnih voda'? Tijekom snimanja doživjela je veliku tragediju, a evo kako danas izgleda

Catherine Louise Sagal, svijetu poznatija kao Katey, 19. siječnja proslavila je svoj 72. rođendan, no umjesto mirovine, ona i dalje suvereno vlada ekranima, dokazujući da su godine za nju samo broj i da njezina zvjezdana snaga ne jenjava. Za milijune gledatelja diljem svijeta njezino ime ostat će vječni sinonim za Peggy Bundy, matrijarha disfunkcionalne obitelji iz kultne serije "Bračne vode". Uloga drske, lijene i vječno nezadovoljne supruge prodavača cipela Ala Bundyja lansirala ju je u zvjezdane visine i učinila jednim od najprepoznatljivijih lica kasnih osamdesetih i devedesetih. Peggy je bila antiteza svega što je tadašnja televizijska kućanica trebala predstavljati; bila je sarkastična, samouvjerena i potpuno nezainteresirana za kućanske poslove, čime je srušila sve stereotipe i postala kulturna ikona.

Foto: Profimedia

Serija se emitirala punih jedanaest sezona i zacementirala je Katey kao kraljicu komedije, a zanimljivo je da je upravo ona zaslužna za Peggyjin legendarni izgled. Na audiciju je, naime, došla s vlastitom crvenom "bouffant" perikom i odjećom, što se producentima toliko svidjelo da je taj stil postao zaštitni znak lika. Iako je u intervjuima priznala da nitko iz glumačke postave nije vjerovao da će serija opstati jer je bila "previše izvan okvira", kemija na setu bila je neporeciva. "Sjećam se da sam stalno išla na posao i smijala se, i to bez pretjerivanja", izjavila je jednom prilikom, ističući sjajan odnos s kolegom Edom O'Neillom. Unatoč četiri nominacije za Zlatni globus za ovu ulogu, prestižnu nagradu nikada nije osvojila.

Ipak, iza kulisa smijeha i duhovitih replika, glumica je proživljavala osobnu tragediju. Tijekom snimanja 1991. godine Katey je u sedmom mjesecu trudnoće izgubila kćer. Njezina trudnoća bila je uključena u scenarij serije, no nakon tragičnog događaja, producenti su donijeli iznimno osjetljivu odluku. Kako bi poštedjeli glumicu dodatne boli i stresa na setu, cijelu radnju o Peggyjinoj trudnoći pretvorili su u "san" koji je Al Bundy sanjao, a taj je događaj spomenut samo kratko u jednoj epizodi. Kasnije je Sagal rodila dvoje djece, kćer Sarah i sina Jacksona, čije trudnoće više nisu bile dio serije.

Prije nego što je postala glumačka zvijezda, Katey Sagal gradila je uspješnu glazbenu karijeru. Počela je kao pjevačica i tekstopisac, a tijekom sedamdesetih radila je kao prateći vokal za glazbene legende poput Boba Dylana, Ette James i Olivije Newton-John. Bila je i članica poznate prateće skupine Bette Midler, "The Harlettes". Njezin talent nije ostao samo u sjeni velikih imena; objavila je i nekoliko samostalnih albuma. Svestranost je dokazala i posuđivanjem glasa u animiranom svijetu, gdje je utjelovila Leelu, jednooku kapetanicu svemirskog broda u popularnoj seriji "Futurama", koja se s prekidima emitira od 1999. godine.

Nakon desetljeća u komediji, uslijedila je njezina najdramatičnija transformacija koja joj je redefinirala karijeru. Uloga Gemme Teller Morrow u hvaljenoj seriji "Sinovi anarhije" predstavila ju je publici u potpuno novom svjetlu. Gemma je bila okrutna, manipulativna i zastrašujuće odan matrijarh bajkerskog kluba, lik šekspirijanskih razmjera koji je Katey odigrala maestralno. Upravo joj je ta uloga 2011. godine donijela Zlatni globus za najbolju glumicu u dramskoj seriji, priznanje koje joj je kao Peggy Bundy stalno izmicalo. Seriju je stvorio njezin suprug, Kurt Sutter, s kojim je u braku od 2004. godine i s kojim ima kćer Esmé Louise.

Katey Sagal ni u osmom desetljeću ne posustaje. Posljednjih godina gledali smo je u seriji "The Conners", gdje je glumila suprugu Dana Connera, a obožavatelje je nedavno oduševila vijest da je dobila ulogu Dr. Kurehe u drugoj sezoni Netflixova megahita "One Piece", čija se premijera očekuje tijekom 2026. godine. Godine 2014. dobila je i svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, a na ceremoniji su je podržali kolege iz "Bračnih voda", čime je zaokružena priča o jednoj od najdugovječnijih televizijskih obitelji.