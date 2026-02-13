Favoritkinja Dore prije nastupa: 'Znam što nudim - od estetike do vizije i karaktera. To je više od same pjesme'

Zevin je 22-godišnja slovenska glazbenica, vizualna umjetnica i redateljica, pravog imena Nives Cilenšek, koja se u vrlo kratkom vremenu prometnula u jedno od najintrigantnijih novih imena regionalne pop scene. Djelujući pod umjetničkim imenom Zevin, ona gradi autorski svijet u kojem se glazba, vizualna umjetnost i performans stapaju u jedinstveno iskustvo, brišući granice između koncerta, izložbe i kazališne predstave. Njezin rad karakterizira snažna potreba za slobodom izražavanja, ali i svjesna igra s estetikom, simbolima i pop-kulturom. Zevin je publici često opisana kao "Balkanska bubblegum princeza", no iza tog naizgled zaigranog epiteta krije se kompleksna umjetnica koja se ne boji kontrasta. U njezinoj glazbi susreću se energični pop, elektronički elementi i intimni tekstovi, dok su vizuali jednako važan dio narativa - od stiliziranih spotova i kostima do pažljivo osmišljenih scenskih nastupa. Kroz takav multidisciplinarni pristup istražuje teme identiteta, pripadnosti, mentalnog zdravlja i pritisaka suvremenog društva, osobito onih koji pogađaju mlade generacije. Upravo zato njezin rad često odjekuje snažno kod publike koja traži autentičnost i emocionalnu iskrenost. Osim glazbe, Zevin se aktivno bavi i vizualnom umjetnošću te režijom, a svoje projekte najčešće potpisuje kao autorica koncepta u cjelini. Takva "uradi-sam" filozofija omogućila joj je potpunu kontrolu nad vlastitim izričajem, ali i prepoznatljiv stil koji je teško svrstati u postojeće ladice. Inspiraciju pronalazi u suvremenoj umjetnosti, modi, filmu i internetskoj kulturi, što njezin rad čini izrazito aktualnim i bliskim digitalnoj generaciji. Ove godine Zevin nastupa na Dori 2026, hrvatskom nacionalnom izboru za Pjesmu Eurovizije, s pjesmom "My Mind". Već u ranoj fazi natjecanja istaknula se kao jedna od favoritkinja za pobjedu zahvaljujući originalnom zvuku, modernoj produkciji i snažnoj poruci pjesme koja se bavi unutarnjim previranjima, sumnjama i borbom za vlastiti mir. Nastup je dodatno pojačan promišljenim vizualima i scenskim pokretom, čime Zevin potvrđuje reputaciju umjetnice koja ništa ne prepušta slučaju. Iza nje danas stoji sve brojnija zajednica mladih fanova iz regije i šire, koji u njezinu radu prepoznaju glas svoje generacije. Kako sama ističe, upravo su oni njezin najveći vjetar u leđa i motivacija da nastavi pomicati granice. Bez obzira na ishod Dore, Zevin se već sada profilira kao autorica s dugoročnim potencijalom - umjetnica koja ne prati trendove, nego ih stvara, i čiji se daljnji razvoj s velikim zanimanjem iščekuje.

Lani ste se isto prijavili na Doru s pjesmom "Internet", ali niste upali. Ove godine ste s pjesmom "My Mind" jedna od favoritkinja. Je li vam nastup na Dori uvijek bio želja? Da, fanovi su mi već neko vrijeme pisali da bih se trebala prijaviti i ja sam osjećala da je moj stil baš taman za Doru. Kad si početnik i tražiš svoj glazbeni smjer, važno je imati takvu priliku za "ekspoze". Eurovizija mi se oduvijek sviđala jer je to natjecanje zapravo poput sporta, samo u glazbenom obliku. Oduvijek sam je gledala i mislila kako želim pokazati da mi mladi možemo donijeti novu energiju i nešto drugačije.

Kako je nastala nova pjesma? Je li bila ciljano pisana za Doru? Da, zapravo je bila planirana upravo za Doru. Nastala je iz mog osobnog unutarnjeg konflikta - već pet, šest godina radim u regiji i stalno se pitam: ostati ovdje ili pokušati vani? Inspirirana je tim osjećajem, tugom za domom kad si negdje daleko. Mislim da se mnogi u Hrvatskoj i našem dijelu svijeta mogu poistovjetiti s tim. To pitanje "otići ili ostati" prati generacije. U pjesmi se čuje taj moderni pop zvuk, ali i balkanski duh, taj naš korijen.

Da, prvo se to odmah primijeti, moderan pop, ali i balkanski ritam na kraju. Taj kontrast mi je važan. Taj unutarnji sukob, između želje da ideš i potrebe da ostaneš. To se vidi i u spotu - dva svijeta koja žive zajedno. Želim poručiti da nije važno gdje si, nego da vjeruješ sebi, ne dopuštaš da te tuđa mišljenja ograničavaju i da svoju kulturu nosiš sa sobom, ali na svoj način.

Rođeni ste u Sloveniji, imate dvojno državljanstvo, slovensko i hrvatsko. Kakva vam je poveznica s Hrvatskom? Rođena sam u Sloveniji, ali moji su iz Hrvatske. Puno vremena provodila sam i u Hrvatskoj i u Bosni. Uvijek sam se osjećala više doma u Hrvatskoj, ljeti smo ovdje, imamo kuću, to je zapravo moj pravi dom. Zato mi je Dora posebno draga, a i pjesme sam počela raditi u Hrvatskoj jer se tu osjećam prirodnije nego u Sloveniji, gdje sam, iskreno, uvijek imala osjećaj da nisam "njihova".

Kako komentirate što Slovenija ovaj put ne ide na Euroviziju? Šteta, jer politika će uvijek biti prisutna, ali mislim da je loše što Slovenija time uskraćuje priliku mladim izvođačima. Već godinama biraju predstavnike interno, bez glasa javnosti. Ništa protiv toga, ali mislim da bi publika trebala imati više utjecaja i da bi trebalo pružiti prostor novim generacijama.

Tko su vam glazbeni uzori? Moj tata je slušao sve moguće - od dalmatinskih pjesama do cajki i rocka. Voljeli smo Boba Marleyja, Michaela Jacksona, Amy Winehouse, The Black Eyed Peas... Uvijek su me privlačili izvođači koji imaju priču i poruku, ali i moderan zvuk koji privuče široku publiku.

Prvi uspjeh imali ste s pjesmom "Njam njam", prije pet godina. Je li vas iznenadilo kad je ta pjesma postala hit? Ne baš, mislila sam da će ljudima biti zabavna. Kad si na početku, misliš da sve znaš, a onda shvatiš koliko još imaš za naučiti. Ni sada me ne iznenađuje što smo među favoritima. Znam što nudim - od estetike do vizije i karaktera. To je više od same pjesme.

Vidi se da puno ulažete i u vizualni identitet, koliko vam je bitan? Da, uvijek me zanimao vizualni aspekt. Kao dijete sam obožavala crtiće, glazbu, boje... Danas volim sve to spojiti, radim koncepte nastupa, scenografiju, kostime, make up. Svaki detalj prolazi kroz moje ruke.

Što možemo očekivati od vašeg nastupa na Dori? Definitivno će biti energično. Drago mi je što su na Dori prepoznali taj moj specifičan stil. Imam priliku sama režirati dio nastupa, što mi je važno jer volim imati kontrolu nad vizijom.

Što mislite o ovogodišnjim pjesmama na Dori? Jeste ih sve poslušali? Jesam, i baš mi se sviđa koliko je svega šaroliko - od žanrova do vizualnih pristupa. Ove godine Dora stvarno ima za svakoga ponešto.

Imate suradnju s regionalnim zvijezdama Jalom Bratom i Bubom Corellijem. Planirate li duete s hrvatskim izvođačima? Zašto ne! Već sam u kontaktu s nekoliko kolega iz Bosne, Srbije i Hrvatske. Sve ide svojim tempom, otvorena sam za suradnje, pogotovo ako prođem na Euroviziju - to bi bila super prilika za zajedničke projekte.

Kako bi izgledalo da pobijedite i odete u Austriju? Bi li za Europu imali još eksplozivniji nastup? Već sada razmišljamo o idejama za Beč. Ne trošimo sve adute odjednom! Želim to iskoristiti i kao priliku za mlade umjetnike i kreativce koji mogu pokazati svoje ideje kroz moj projekt. Aktivna sam i na društvenim mrežama, tako da bi to bilo i dobar PR alat.

Što mislite o umjetnoj inteligenciji u glazbi? Mislim da nas AI nikad neće zamijeniti. Ljudski glas i emocija ne mogu se kopirati. Radim i u produkciji, pa to stalno vidim - klijenti žele brzinu i automatiku, ali prava umjetnost treba vrijeme. Naravno, koristimo neke AI alate za efekte ili montažu kad smo vremenski ograničeni, ali sama glazba ipak mora ostati ljudska.

Kakva je Zevin privatno? Jeste li u vezi? Trenutno nisam u vezi. Kad ne radim, volim crtati, raditi kolaže, stvarati rukama. Imam svoju produkciju s kojom snimamo i reklame, a voljela bih uskoro režirati kratki film. Sve što je umjetnost nekako me privlači.

Ima li novi album u planu? Da, novi album je u planu! Pjesme se stalno rade, radujem se pokazati novu glazbu ljudima koji su me tek otkrili.

Poznato je da volite komunicirati s fanovima na društvenim mrežama. Što vam kažu? Pratim komentare, odgovaram ljudima, volim taj osjećaj zajednice. Moja publika je uglavnom mlađa, online generacija. Ta energija mi puno znači, osjećam da imam istinski "community".

Kako biste opisali vaš glazbeni stil? Ja to volim nazvati Bubblegum pop, jer to nije čisti hiperpop, nego neka moja verzija alternativnog popa. Kombiniram različite stilove i stalno tražim novi oblik.

Koji su vam dugoročni planovi? Želim da karijera raste, ali i da s vremenom pomognem mlađim izvođačima, savjetom, opremom, prostorom za rad. Imam sreću što sam kroz produkciju stvorila kontakte i alate, pa bih voljela to dijeliti dalje. Dugoročno, želim se baviti i pisanjem, filmom, umjetnošću općenito, ali glazba će uvijek ostati moja osnova.