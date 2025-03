VIDEO Jednu od najljepših žena na svijetu optužuju za korištenje Ozempica! Evo kako je ranije izgledala

Jedna od najpopularnijih glazbenica današnjice, 39-godišnja Lana Del Rey zbog jednog videa na društvenim mrežama ponovno je u fokusu svjetske javnosti. Naime, na Instagramu je osvanuo video u kojem se uspoređuje izgled pjevačice, a zbog činjenice da na novijoj snimci izgleda poprilično mršavije, ponovno su krenule glasine da je koristila Ozempic. Još prošle godine kada je radila europsku turneju, vidno je bilo kako je Lana drastično skinula kilograme.

"Lana prije korištenja GLP-1 i poslije", piše na snimci. Prvo se vidi isječak s jednog od njenih prijašnjih koncerata, a kasnije su prikazani prizori s novijeg nastupa. Ubrzo je krenula lavina komentara u kojima nekolicina navodi da smatra da je pjevačica smršavjela uz pomoć Ozempica. "Ozempic joj je dosta koristio", "Prije je bolje izgledala", "Premršava je", "Prilično sam sigurna da je koristila Ozempic", "Pretpostavljam da je bila pametna pri korištenju Ozempica, kombinirala ga je s treninzima", "Više je ne mogu prepoznati", pisali su jedni.

"Izgleda jednako dobro u obje verzije", "Zašto uopće moramo komentirati nečiju težinu?", "Oduvijek je bila prekrasna", "Prestanite komentirati ženska tijela", "Ostavite je na miru, jednako je lijepa", "Vi znate da ona trenira, zar ne?" komentirali su njezini vjerni obožavatelji koji su svjesni činjenice da Lana sada jednako dobro izgleda kao i s početka svoje karijere.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika Nove TV iza sebe ima propali brak s ruskim odvjetnikom, a danas je u dugoj sretnoj vezi

Podsjetimo, krajem prošle godine obožavatelji Lane Del Rey ostali su zgroženi vrtoglavo visokim cijenama karata za njezinu novu turneju u Velikoj Britaniji. Jedna je osoba na X-u povećala fotografiju stadiona i pregledala različite sektore, otkrivši da ulaznice za stražnja stajaća mjesta koštaju 297 funti, što je nešto više od 350 eura, dok prednja stajaća mjesta dosežu čak 419 funti, što je više od 500 eura.

Pjevačica na turneju kreće na ljeto ove godine. Turneju će započeti u Cardiffu 23. lipnja, a zatim će posjetiti Glasgow, Liverpool i Dublin prije završnog nastupa na stadionu Wembley u Londonu 3. srpnja. Osim hitova kao što su Summertime Sadness i Video Games, Lana će na turneji izvoditi i pjesme sa svojeg devetog studijskog albuma, Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd, koji je objavljen još prije dvije godine.

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'