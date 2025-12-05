Naši Portali
požalila se

Alina iz 'Života na vagi' otkrila da ima zdravstvene probleme: 'Ne možeš ih niti izliječiti, niti izvaditi'

Što ja mrzim svoje komplicirane zube. Ne možeš ih niti izliječiti, niti izvaditi", napisala je Alina uz fotografiju nateknutog lica. Već neko vrijeme nosi aparatić za zube, koji je imala i tijekom snimanja osme sezone

Alina, pobjednica osme sezone 'Života na vagi', redovito dijeli detalje iz svog privatnog života s pratiteljima, a nedavno je otkrila da se suočava sa zdravstvenim problemima vezanim uz zube. "Što ja mrzim svoje komplicirane zube. Ne možeš ih niti izliječiti, niti izvaditi", napisala je Alina uz fotografiju nateknutog lica. Već neko vrijeme nosi aparatić za zube, koji je imala i tijekom snimanja osme sezone.

Foto: RTL

U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 73,6 kilograma. Izgubivši impresivnih 71,7 kilograma, odnosno 49,3 % tjelesne mase, Alina je postala ne samo prva pobjednica, već i apsolutna rekorderka showa. Tijekom emisije hrabro je govorila o teškom djetinjstvu obilježenom obiteljskim problemima i vršnjačkim nasiljem, čime je izgradila snažnu vezu s publikom koja je prepoznala njezinu snagu.

Alina iz 'Života na vagi' ima važno upozorenje za pratitelje: 'Nisam to koristila za mršavljenje'
Alina Pantseyeva
1/12

Njen život danas je neprepoznatljiv; sjedilački način života zamijenila je aktivnom svakodnevicom ispunjenom treninzima, plesom i dugim šetnjama. Na društvenim mrežama ponosno objavljuje fotografije u kupaćem kostimu. Promijenila je i prehranu, a njezin pozitivan utjecaj potaknuo je i supruga koji je uz nju izgubio 17 kilograma. "Moje tijelo nije savršeno, ali je moje. I ponosna sam na njega", Alina je tom izjavom poslala snažnu poruku o samoprihvaćanju u svijetu nerealnih standarda ljepote, što je izazvalo bujicu pozitivnih komentara.
