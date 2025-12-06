VIDEO Kakav dekolte! Ivana Knoll se snimila u vrućem izdanju i otkrila kako izgleda dio njenog doma

Najpoznatija hrvatska navijačica i svjetska influencerica, Ivana Knoll, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Ovog petka, na samom početku prosinca, svoje je pratitelje počastila videom koji otkriva jednu sasvim novu stranu njezine svestrane osobnosti. U uskom crnom topu s dubokim dekolteom koji je malo toga ostavio mašti, Ivana je pokazala da njezina strast i energija nisu rezervirane samo za nogometne tribine, već i za glazbeni studio. U kratkom, ali dinamičnom videu, dala je ekskluzivan uvid u svoj kreativni proces, pokazujući kako nastaje njezina nova glazba.

"Knolldoll u studiju. Sretan petak, ekipa! Gradim svoj mali kućni studio i radim na novoj glazbi", napisala je Ivana uz objavu, potvrđujući ono o čemu se već neko vrijeme šuška – njezina glazbena karijera u punom je jeku. Na snimci vidimo Ivanu kako sjedi za računalom, okružena profesionalnom opremom, dok na ekranu blješte kompleksni aranžmani glazbenog softvera. S velikim osmijehom na licu, pušta djelić nove, energične pjesme s moćnim basom, njišući se u ritmu i pokazujući da istinski uživa u stvaranju. Njezin entuzijazam je zarazan, a pratitelji su to odmah prepoznali. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali. "Goriš", "Predivna", "Jedva čekamo čuti", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili fanovi, obasipajući je lavinom pozitivnih reakcija.

Influencerica i DJ-ica Ivana Knoll nedavno je zakoračila u glazbene vode objavom svog prvog singla pod nazivom "City Lights", a sada se na društvenim mrežama pohvalila postignućem o kakvom sanjaju mnogi afirmirani glazbenici. Naime, svjetski poznati DJ David Guetta uvrstio je njezinu pjesmu na svoje službene playliste na platformi Spotify, stavivši je uz bok globalnim zvijezdama poput Dimitrija Vegasa, Afrojacka i drugih velikana elektronske scene.

Knoll nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovim priznanjem te je s pratiteljima podijelila sretnu vijest uz poruku: - Pogodite tko je podržao moj prvi singl 'City Lights'. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu. Hvala, Davide - rekla je dobor raspoložena Knoll. Ovaj potez mnogi tumače kao jasan odgovor svim kritičarima koji su sumnjali u njezine glazbene ambicije te da njezin ulazak u svijet DJ-inga nije samo prolazni hir.