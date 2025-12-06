Naši Portali
NAJSEKSI NAVIJAČICA

VIDEO Kakav dekolte! Ivana Knoll se snimila u vrućem izdanju i otkrila kako izgleda dio njenog doma

Leipzig: Ivana Knoll na stadionu uoči susreta Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.12.2025.
u 12:20

U uskom crnom topu s dubokim dekolteom koji je malo toga ostavio mašti, Ivana je pokazala da njezina strast i energija nisu rezervirane samo za nogometne tribine, već i za glazbeni studio. U kratkom, ali dinamičnom videu, dala je ekskluzivan uvid u svoj kreativni proces, pokazujući kako nastaje njezina nova glazba

Najpoznatija hrvatska navijačica i svjetska influencerica, Ivana Knoll, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. Ovog petka, na samom početku prosinca, svoje je pratitelje počastila videom koji otkriva jednu sasvim novu stranu njezine svestrane osobnosti. U uskom crnom topu s dubokim dekolteom koji je malo toga ostavio mašti, Ivana je pokazala da njezina strast i energija nisu rezervirane samo za nogometne tribine, već i za glazbeni studio. U kratkom, ali dinamičnom videu, dala je ekskluzivan uvid u svoj kreativni proces, pokazujući kako nastaje njezina nova glazba.

"Knolldoll u studiju. Sretan petak, ekipa! Gradim svoj mali kućni studio i radim na novoj glazbi", napisala je Ivana uz objavu, potvrđujući ono o čemu se već neko vrijeme šuška – njezina glazbena karijera u punom je jeku. Na snimci vidimo Ivanu kako sjedi za računalom, okružena profesionalnom opremom, dok na ekranu blješte kompleksni aranžmani glazbenog softvera. S velikim osmijehom na licu, pušta djelić nove, energične pjesme s moćnim basom, njišući se u ritmu i pokazujući da istinski uživa u stvaranju. Njezin entuzijazam je zarazan, a pratitelji su to odmah prepoznali. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su se nizali. "Goriš", "Predivna", "Jedva čekamo čuti", samo su neke od poruka podrške koje su joj uputili fanovi, obasipajući je lavinom pozitivnih reakcija.

Influencerica i DJ-ica Ivana Knoll nedavno je zakoračila u glazbene vode objavom svog prvog singla pod nazivom "City Lights", a sada se na društvenim mrežama pohvalila postignućem o kakvom sanjaju mnogi afirmirani glazbenici. Naime, svjetski poznati DJ David Guetta uvrstio je njezinu pjesmu na svoje službene playliste na platformi Spotify, stavivši je uz bok globalnim zvijezdama poput Dimitrija Vegasa, Afrojacka i drugih velikana elektronske scene.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina
Leipzig: Ivana Knoll na stadionu uoči susreta Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
1/20

Knoll nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovim priznanjem te je s pratiteljima podijelila sretnu vijest uz poruku: - Pogodite tko je podržao moj prvi singl 'City Lights'. Nitko drugi nego najveći DJ na svijetu. Hvala, Davide - rekla je dobor raspoložena Knoll. Ovaj potez mnogi tumače kao jasan odgovor svim kritičarima koji su sumnjali u njezine glazbene ambicije te da njezin ulazak u svijet DJ-inga nije samo prolazni hir.

'Ja sam znala da nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe': Meri Goldašić objavila novi video, bocnula Hrvate
istovari
istovari
12:37 06.12.2025.

Krenule edukacijske vijesti.

Tko želi biti milijunaš?
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Student riskirao pa pogriješio na desetom pitanju; znate li odgovor?

Pitanje je glasilo: "Koja je država zapadne hemisfere službeno Istočna Republika?". Marko nije bio siguran u odgovor pa je posegnuo za preostalim džokerima. Nakon džokera "pola-pola" ostali su mu odgovori C: Surinam i D: Urugvaj, pa je za pomoć pitao i publiku, čiji su glasovi bili po 50 posto za svaki odgovor. Unatoč tom rezultatu, mladić nije htio odustati. Riskirao je rekavši odgovor C: Surinam, no tražio se Urugvaj, pa je napustio igru sa 150 eura u džepu.

Cary-Hiroyuki Tagawa
Video sadržaj
legendarni čarobnjak

Preminuo omiljeni filmski zlikovac, njegovo lice obilježilo je generacije

Iako je njegova filmografija impresivna, za milijune obožavatelja diljem svijeta Tagawa će zauvijek ostati Shang Tsung, zli čarobnjak iz franšize Mortal Kombat. Prvi put ga je utjelovio u kultnom filmu redatelja Paula W.S. Andersona iz 1995. godine, gdje je svojom prijetećom prisutnošću i legendarnom rečenicom "Your soul is mine!" postavio standard za filmske adaptacije videoigara

