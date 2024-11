VIDEO Japanac iz Supertalenta nastupio je i u američkoj inačici showa, a ovako je reagirao njihov žiri: 'Što nije u redu s vama?'

Jučerašnja epizoda "Supertalenta" naišla je na podijeljene reakcije, a tome je posebno doprinio jedan nastup. Japanac Ichikawa Munehiro na pozornici je pokazao neobičan talent - kontrolirano ispuštanje vjetrova, a zbog tog nastupa dobio je zlatni gumb. Za ovaj se potez odlučila Maja Šuput koja se tijekom cijelog nastupa smijala i zabavljala, a i sama je priznala da je vjerojatno prva članica žirija ovog showa koja je ovom nastupu dala zlatni gumb. „Ljudi, kad sam vidjela čovjeka koji je doputovao iz Tokija da Davoru Bilmanu prdne u glavu – nije li to vrijedno zlatnog gumba?“, rekla je Maja nakon svog poteza.

No, Munehiru ovo nije prvi nastup u talent showu. Svoj performans pokazao je već u raznim showovima, a posebno se ističe emisija America's Got Talent. U žiriju američkog Supertalenta su sjedili Heidi Klum, Mel B, Simon Cowell i Howie Mandel. Mel B dala mu je sredinom nastupa X i nimalo joj se nije svidio nastup. "Što nije u redu s vama? Ovo je odvratno", rekla je za nastup koji je bio sličan kao i u hrvatskom Supertalentu. Ichikawa tada nije prošao dalje, a osim toga natjecao se i u francuskoj, azijskoj, britanskoj i španjolskoj verziji showa.

Podsjetimo, Ichikawa je ispuštao vjetrove te je pokazao da stražnjicom može oponašati glasanje patke, a vrhunac njegove točke dogodio se kad je snagom vjetra uspio probušiti balon koji je bio pričvršćen za Davorovu glavu.

''Kad sam otkrio svoj talent, pokazao sam ga svima. To definitivno nije nešto što mogu svi, jako je teško. Postoji još jedan koji to može, ali ja sam bolji od njega, moja točka ipak nije nešto što će se svima svidjeti. Jako me brine kako će to ljudi primiti, sigurno će se iznenaditi. I beskorisne stvari mogu nekoga razveseliti, zato ništa nije potpuno besmisleno'', izjavio je Ichikawa prije nastupa za koji je dobio X od Martine. No, Majin zlatni gumb poništio je Martinin X i učinio Ichikawu petim direktnim polufinalistom jedanaeste sezone Supertalenta.

GALERIJA Neočekivana odluka Maje Šuput! Ovom je kandidatu dala zlatni gumb: 'Morala sam'