VIDEO Frontmen Coldplayja upao u rupu na pozornici tijekom koncerta, nesretni trenutak širi se internetom

Pjevač Chris Martin sa svojim bendom Coldplayjom nastupao je u Melbourneu, a koncert je obilježila jedna nesvakidašnja nezgoda. Naime, 47-godišnji Britanac se u pauzi između pjesama odlučio obratiti publici i dok je to činio hodajući unatraške, upao je u rupu koja se nalazila nasred pozornice. Srećom, Martina su spremno dočekali članovi osoblja pa je frontmen Coldplayja prošao bez ozljeda. - Ovo nije bilo planirano, hvala što ste me uhvatili - obratio se svojim spasiteljima nakon pada popraćenog velikim uzdahom iz publike.

- Ovo je skoro bio YouTube trenutak - našalio se pjevač u nastavku, a video njegovog pada svejedno je preko noći postao viralan na internetu. Jedan korisnik društvene mreže X imao je priliku iz prvih redova vidjeti nezgodu, koju je pritom uspio i snimiti te podijeliti s drugim korisnicima. - Trenutak u kojem je Chris Martin pao ravno kroz rupu točno ispred mene na večerašnjem koncertu u Melbourneu - napisao je u opisu objave, nakon čega su mu se u komentarima počeli javljati članovi različitih medijskih kuća s molbama kako bi mogli preuzeti video koji možete pogledati na poveznici ispod.

The moment Chris Martin fell through a trapdoor right in front of me at the #Coldplay concert tonight. pic.twitter.com/qIdzMEGG0s