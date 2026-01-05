Naši Portali
VIDEO Iz bikinija su prštale bujne obline! Slavna manekenka mazila sa 16 godina mlađim suprugom na plaži

05.01.2026.
u 22:00

Par se mazio na pijesku, ne skrivajući zaljubljenost ni pred kamerama. Heidi je blistala u plavom badiću koji je dodatno naglasio njezinu besprijekornu liniju, a romantični trenuci brzo su privukli pažnju njezinih obožavatelja na društvenim mrežama

Manekenka Heidi Klum 2026. godinu dočekala je u bikiniju. Naime, Heidi je trenutačno odlučila otići u krajeve gdje je ljetno vrijeme, a na Staru godinu podijelila je video u toplesu na kojem ju suprug, glazbenik Tom Kaulitz grli pokraj bazena. Potom je pokazala i kako su dočekali Novu, u klubu, uz ples i kavijar. Tamo je ostala i još nekoliko dana nakon. Par se mazio na pijesku, ne skrivajući zaljubljenost ni pred kamerama. Heidi je blistala u plavom badiću koji je dodatno naglasio njezinu besprijekornu liniju, a romantični trenuci brzo su privukli pažnju njezinih obožavatelja na društvenim mrežama.

Slavna Njemica ubrzo je podijelila i video u kojem vježba na otvorenom, pokazujući zavidnu, brutalno dobru figuru koja izgleda kao da ne zna za godine. S osmijehom na licu, Heidi je još jednom dokazala da je u vrhunskoj formi i da disciplina itekako daje rezultate. Komentari fanova nisu izostali – pohvale na račun izgleda, energije i samopouzdanja samo su se nizale, a mnogi su se složili kako Klum izgleda bolje nego ikad. ''Boginja'', ''Snaga je najbitnija, izgledaš nevjerojatno'', ''Heidi, respekt!'', ''Predivnaaaa'', pisali su joj.

Podsjetimo, manekenka i njezin suprug pobjegli su iz snježnog New Yorka na karipski otok St. Barths – gdje sunce sja, a temperature su visoke, iznad 25 stupnjeva Celzijusa. Stoga je Klum, naravno, zimski kaput zamijenila nečim mnogo udobnijim. Voditeljica 'Project Runwaya' sunčala se u toplesu dok se brčkala na plaži sa svojim zaljubljenim suprugom Kaulitzom dan nakon Božića. S pivom u ruci i osmijehom na licu, Klum je izgledala kao da se fantastično provodi upijajući sunce u vodi i izvan nje. Istraživala je plaže držeći se za ruke sa suprugom, a čak su uživali i u slatkom maženju u valovima. Klum je za svoj dan mora i sunca nosila praktički ništa. Na plažu je stigla u bikiniju smeđe boje, koji je djelomično skinula kako bi pravilno osunčala prsa. 

FOTO Kada se ona pojavila na pozornici svi su zaboravili na nogomet, Heidi Klum sve je očarala ovim izdanjem
1/13

Ostala je samo u tangicama. a kombinaciju za plažu upotpunila je raznim dodacima, kao što su bijela kapa, sunčane naočale i masivne zlatne naušnice. Kaulitz se odlučio za svijetloružičaste kupaće gaće i sivu kapu preko svoje duge kose. Njihova se grupa proširila kada su im se na piću pridružili brojni prijatelji, uključujući Kluminog dugogodišnjeg prijatelja, fotografa Antoinea Verglasa.
Romansa između bivše voditeljice 'Project Runwaya' i gitarista Tokio Hotela prvi put je privukla pažnju javnosti u ožujku 2018., kada su viđeni kako razmjenjuju strastveni poljubac napuštajući zabavu povodom lansiranja brenda dizajnerice Lorraine Schwartz, držeći se za ruke. Njihova veza brzo je postala intenzivna, a do prosinca 2018. Kaulitz ju je zaprosio. Par je izmijenio zavjete na privatnoj ceremoniji samo sedam mjeseci kasnije, prije nego što su proslavili velikim događajem u Capriju u Italiji u kolovozu 2019.
Ključne riječi
Nova godina Heidi Klum showbiz

