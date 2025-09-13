Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KONAČNO GOTOVO

VIDEO Influencerica Meri Goldašić pokazala svoju renoviranu kupaonicu: Top je ispalo

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
13.09.2025.
u 23:00

Podijelila je s pratiteljima i faze renovacije ostatka kuće od kuhinje koju je dugo sanjala do dnevnog boravka u kojem je pazila na svaki detalj

U travnju ove godine influencerica Meri Goldašić na društvenim je mrežama objavila kako je započela s procesom renovacije kupaonice u kuću u kojoj živi sa suprugom Jurom i sinovima. Sada je svojim pratiteljima pokazala kako izgleda njezina kupaonica nakon renovacije i objavila je video u kojem je opisala što je sve napravljeno. 

- Napokon before and after moje kupaone. Ono što je meni bilo najbitnije je umivaonik, kanalica u tušu - htjela sam da bude ‘walk in‘ tuš i da se to jako dobro odradi - i htjela sam veliko ogledalo sa svjetlom okolo. Htjela sam puno više ambijentalne rasvjete da to može gorjeti cijelu noć i cijeli dan i da kad uđemo u kupaonu ne moramo ništa od svjetla paliti i da je uvijek ugodno, pogotovo kad usred noći ideš na WC i baš i ne želiš da te onako umornog zabljesne svjetlo u kupaoni - opisala je Meri u videu. Njezini pratitelji su bili oduševljeni transformacijom kupaonice. - Super je, top. Prekrasno je. Meni je ovo sve super. Tuš kabina, vau. Top je ispalo - pisali su joj u komentarima. Meri je u travnju objavila i video u kojem je pokazala kako je kupaonica izgledala prije renovacije. 

- I krenuli smo. Od danas, imamo serijal renovacija kupaonice. Ako primijetite nešto ili imate koristan savjet, pišite mi please, svaka pomoć je dobrodošla - napisala je tada. Podijelila je s pratiteljima i faze renovacije ostatka kuće od kuhinje koju je dugo sanjala do dnevnog boravka u kojem je pazila na svaki detalj.  - Ovo je moja kuhinja iz snova i ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Jure i ja volimo kuhati, a od montaže do ove objave, nije prošlo jedno kuhanje, a da netko od nas nije sjedio prekoputa i pravio društvo ovom koji kuha. Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni. No to ne umanjuje činjenicu da moramo stavit pritisak na Juru da dovrši i svoj dio posla - napisala je uz video u kojem je pokazala svoju novu kuhinju.
Ključne riječi
showbiz Instagram kupaonica renovacija Meri Goldašić

