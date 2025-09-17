VIDEO Grdović pokazao što Duško Lokin radi u slobodno vrijeme: 'Čudo od čovika, a ja ne znam ni žarulju promijeniti'

Zadarski glazbenik Mladen Grdović (67) na Facebooku je objavio video na kojem je pokazao u kakvoj je formi njegov kolega i prijatelj Duško Lokin. Duško na snimci kosi travu u svom vrtu, a na kraju kaže: "Sve vas voli Duško Lokin. Dođite i pomognite, jer i moja snaga koja je vrhunska ima svoje granice".

- Moj dragi Duško, 82 godine. Još uvik kosi travu, a ja ne znam lampadinu (žarulju) zavidati u kući. Prošli cili svit, Australije, Amerike... Čudo od čovika, ali sad mogu priznati - ima bolji Ferrari nego što sam ja ima, napisao je Grdović uz video.

Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su pohvalili Duškovu formu, i pisali da izgleda kao mladić.

Priča o prijateljstvu dvojice zadarskih glazbenih velikana, Duška Lokina i Mladena Grdovića, započela je prije više od pedeset godina na terasi zadarskog hotela Miramare. Lokin, već tada popularan pjevač, primijetio je 13-godišnjeg dječaka koji je s bendom svirao talijanske kancone. Bio je to Mladen Grdović, sin Lokinovog dobrog prijatelja i automehaničara Bepa. Lokin ga je poznavao od malih nogu i, kako sam kaže, smatrao ga "svojim djetetom", usmjeravajući ga na glazbenom putu. Jedan od ključnih savjeta koji je promijenio tijek Grdovićeve karijere bio je da se makne iz sjene svog velikog prijatelja, pokojnog Tomislava Ivčića. "Tomica je bio velika zvijezda koja je nehotice svojim sjajem Mladena držala u sjeni. Srećom, poslušao me i uz pomoć Đorđa Novkovića krenuo graditi ozbiljnu glazbenu karijeru", prisjetio se Lokin, čiji je savjet Grdoviću otvorio put prema statusu jedne od najvećih zvijezda zabavne glazbe.

Njihov odnos nije ostao samo na mentorstvu; prerastao je u čvrsto poslovno partnerstvo i duboko prijateljstvo. Lokin je 15 godina bio Grdovićev ekskluzivni menadžer za turneje po dijaspori, prvenstveno u Kanadi i Australiji. Unatoč Grdovićevim brojnim skandalima, od prometnih nesreća do obiteljskih problema, Lokin tvrdi da je on "antizvijezda" koju publika upravo zbog toga obožava. "Iz njega zrači dobrota. Ljudi ga iskreno vole, i mladi i stari. Mladi u njemu vide nekog idola, a stariji ga vole zbog pjesama", objašnjava Lokin, dodajući kako su dvorane za Grdovićeve koncerte uvijek unaprijed rasprodane. Na tim turnejama, Lokin je Grdoviću sve – najavljivač, predizvođač, kritičar i podrška, kako sam kaže, "i mama i tata". Njihova povezanost je toliko jaka da su i susjedi u Zadru; Lokin živi na Kolovarama, a Grdović na Punta Bajlu, udaljeni tek kilometar.

Život na turnejama izrodio je bezbroj anegdota koje su postale dio estradne mitologije. Jedna od najpoznatijih je ona o Grdovićevom gađanju Lokinovih škura kamenjem. Godinama je Grdović, prolazeći pored Lokinove kuće, imao običaj bacati kamenje na njegove prozore, bez obzira je li Lokin bio unutra. S vremenom su stare drvene škure popustile. Lokin mu je to spomenuo tijekom jedne turneje u Sydneyu, a priča je dobila nevjerojatan epilog. Jednog jutra, nakon što je Grdović noć proveo u kockarnici unatoč Lokinovom "nadzoru", dočekala ga je kuverta s 2000 dolara i porukom: "Ovo ti je za škure, voli te Mladen". Lokin je za taj novac postavio nove PVC škure. U drugom navratu, na aerodromu su se našalili s Grdovićem rekavši mu da nevjerojatno sliči na glumca Nicolasa Cagea. Ubrzo se oko njega stvorila gomila od dvjestotinjak kineskih turista, tražeći fotografije i autograme, dok su Lokin i ostatak ekipe "umirali od smijeha".

Ipak, njihovo prijateljstvo nije uvijek bilo idilično. Prolazili su i kroz turbulentna razdoblja, uključujući i javnu svađu kada je Lokin izjavio da bi Grdović trebao potražiti pomoć zbog problema s alkoholom. Grdović mu je ljutito uzvratio da "gleda svoja posla" i "pomete ispred svoje kuće". Činilo se da je prijateljstvu došao kraj, no pomirenje je uslijedilo jednako brzo. Organizirana je zajednička večera, a Grdović je priznao: "On i Mišo Kovač su moji idoli otkako sam imao 16 godina. Jako volim Duška". Lokin je sve oprostio, rekavši kako to "nije govorio on, nego nešto drugo iz njega", aludirajući na alkohol. Ta epizoda samo je potvrdila dubinu njihove veze, sposobne izdržati i najteže udarce.

Osim prijateljstva i poslovne suradnje, Lokina i Grdovića veže i zajednička glazbena ostavština. Tijekom godina snimili su nekoliko uspješnih dueta, među kojima su pjesme "Padobran", "Iz tuđine dolazim ti brate", "Plači, Srce" i novija "Mama Huanita". Posebno mjesto zauzima pjesma "Arsenal" iz 2023. godine, snimljena s trećom generacijom zadarskih pjevača, Jurom Brkljačom, kao posveta njihovom gradu uoči zajedničkog koncerta "Zadarska noć".

Iako su danas ikone zabavne glazbe, obojica su karijeru započela u rock'n'rollu. Lokinov prvi bend zvao se Kondori, a Grdovićev Šaka glazbe, koji je Lokin u šali nazvao "Šaka jada". "Imao sam dugu kosu, trapez hlače, a pola Rive je bilo u nekom bendu", sjeća se Grdović tih dana. Sudbina ih je odvela u zabavne vode, gdje su obojica ostvarila milijunske tiraže.