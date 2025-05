Ova emotivna poruka koju je podijelila Nina Badrić dovest će vas do suza: 'Osjećala se usamljeno i odbačeno'

Nina Badrić, čija glazbena karijera traje više od tri desetljeća, oduvijek je njegovala poseban odnos sa svojim obožavateljima, a to se još jednom potvrdilo kada je na svom Instagram storyju objavila dirljivu poruku koja joj je stigla. Bila je to ispovijest djevojke koja se prisjetila jednog Nininog koncerta s početka 2000-ih u Grubišnom Polju, malom mjestu gdje je tada živjela.

- Ne znam hoćeš li ovo ikada pročitati, ali osjećam potrebu da ti napišem - započela je svoju priču obožavateljica, uvodeći Ninu i njezine pratitelje u intimni trenutak iz svog djetinjstva. - Bila sam još mala, a moja mama me vodila na tvoj koncert. Ona se tamo doselila zbog ljubavi - udala se za mog tatu, ali nažalost, nikad nije do kraja bila prihvaćena jer nije bila 'njihova'. Iako su se ona i tata trudili, gradili firmu i život iz ničega, mama se često osjećala usamljeno i odbačeno - otkriva pozadinu priče anonimna djevojka.

Upravo na tom koncertu, u malom Grubišnom Polju, dogodio se trenutak koji je za obožavateljicu i njezinu majku značio mnogo više od običnog glazbenog nastupa. - Na koncertu, ti si me pozvala na pozornicu da plešem. Govorila si kako sam slatka, nasmijavala publiku i stvarala atmosferu koju i danas pamtim. Znam da si poslije rekla i nešto mojoj mami, ali nažalost zaboravila sam što - pisalo je u prvom od dva storyja koja je Badrić podijelila. Iako se svih detalja ne sjeća, ono što je ostalo urezano u njezino pamćenje jest osjećaj sreće i važnosti koji je Nina tada pružila njezinoj majci. Taj, naizgled mali, Ninin čin pažnje imao je ogroman odjek u srcu žene koja se borila s osjećajem odbačenosti. Taj je trenutak, kako piše obožavateljica, bio presudan za samopoštovanje njezine majke, pružajući joj osjećaj da je viđena i vrijedna.

- Taj tvoj mali, iskreni trenutak pažnje bio je za nju nešto golemo. Bila je ponosna, sretna, možda po prvi put osjećala da vrijedi i da netko to vidi - emotivno je opisala kći. Ninina glazba bila je, kako navodi, konstantna pratiteljica u životu njezine majke, još od samih početaka pjevačičine karijere, a tu ljubav prenijela je i na nju. Nažalost, sudbina je htjela da majka nikada osobno ne zahvali Nini. - Mama je preminula prije dvije godine i nije ti nikada uspjela zahvaliti. Znam da bi ti ona ovo sve ljepše i jasnije rekla, ali pišem onako kako pamtim i sjećam - napisala je, dodajući kako joj se danas, kada na društvenim mrežama vidi djecu kako pjevaju i plešu na Nininim koncertima na pozornici, srce istovremeno "stisne i nasmije". Svoju poruku završila je riječima zahvale: - Hvala ti što si u jednom malom trenutku učinila da se moja mama osjeti viđeno i voljeno, pogotovo u tim teškim vremenima - poručila je za kraj obožavateljica omiljenoj pjevačici.

Ova priča, puna iskrenih emocija, očito je duboko dirnula i samu Ninu, koja ju je odlučila podijeliti sa svojom brojnom publikom, pokazujući još jednom svoju ljudsku stranu i zahvalnost na podršci koju dobiva. Ovakve interakcije s publikom nisu rijetkost za Ninu Badrić. Poznato je da pjevačica cijeni svaki trenutak proveden sa svojim fanovima, a njezini koncerti često su ispunjeni posebnom energijom i bliskošću.

To se posebno vidjelo i krajem prošle godine kada je velikim koncertom u Areni Zagreb obilježila impresivnih 30 godina karijere. - Emocije s tog koncerta neće se u meni još dugo slegnuti. Ipak je riječ o mom rodnom Zagrebu i tu su ljudi koji me poznaju cijeli život. Posebna se emocija dogodila na koncertu, a ona se ne može naručiti, planirati, ni režirati. Arena je pucala od ljubavi ljudi koji su došli na koncert. Bilo je baš jako emotivno, prelijepo i cijela je dvorana pjevala sa mnom od prvog do zadnjeg tona. Zahvalna sam i jako dirnuta ljubavlju ljudi - izjavila je Nina nakon koncerta za Story.

