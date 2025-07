FOTO Na koncert Thompsona došao i Mate Bulić! Evo što mu je poručio

Došao je i taj dan koji su Hrvati s nestrpljenjem iščekivali - najveći koncert u povijesti Hrvatske, onaj Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu! Zanimljivo jest da ga je došao podržati i njegov prijatelj i kum, glazbenik Mate Bulić. - Ovdje su ljudi došli iz cijelog svijeta i pokazali što mogu cijelom svijetu. Drugi to ne mogu - iskreno je priznao Bulić za Dnevnik RTL-a. Rekao je da ga nije pitao za prvu pjesmu. - On će to iz svog srca - dodao je Bulić te zaključio kako zna da Marko svakako neće pogriješiti.

Naveo je, među ostalim, i da nikako ne može odabrati najdraži Thompsonovu pjesmu. - Ovo je vrh, pa ovo je ipak svjetska priča. To je pobjeda svih nas - zaključio je simpatični glazbenik. Osim toga, javio se i za Dnevnik Nove TV Thompsonov menadžer Zdravko Barišić koji je kazao: - 220 tisuća ljudi je unutra, 1500 ljudi po minuti ulazi. Marko je došao na Hipodrom, jako se dobro osjeća, vrlo je raspoložen i bit će ovo jedna lijepa domoljubna zagrebačka večer - rekao je te dodao:

- Savjet posjetiteljima da svakako ne žure nakon koncerta, izlazit ćemo polako, imat ćemo i koncert nakon koncerta - zaključio je Barišić za Novu.

Posebnu pažnju privukla nam je gospođa koja je ni više ni manje nego nosila šešir podrijetlom iz Meksika i Filipina - sombrero! Bulić i Thompson dijele 30-godišnje prijateljstvo i kumstvo, a tijekom godina bili su velika podrška jedan drugome. "Ante je moj kum i njegova podrška je bila presudna. Razgalio je Markovo srce i nagovorio ga na povratak. On će biti svakim danom bolje i ja se nadam kraju ove agonije koju on ima," kazao je Mate Bulić za InMagazin.

"Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stati i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako," dodao je Bulić svojevremeno.