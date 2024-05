VIDEO Enis Bešlagić susreo Faruka iz serije 'Lud, zbunjen, normalan', fanove oduševili šalama

Glumac i komičar Enis Bešlagić (49) na svojim je društvenim mrežama podijelio simpatičan video u kojem se pojavljuje s kolegom kojeg poznaje, kako kaže, još iz vremena glumačkih početaka na Akademiji scenskih umjetnosti gdje mu je bio student. Riječ je o Senadu Bašiću (61), kojeg publika najbolje poznaje po ulozi Faruka Fazlinovića u popularnoj humorističnoj seriji 'Lud, zbunjen, normalan'.

Enis je video započeo pitanjima: - Što je duhovito, profesore? Jesi ti zadovoljan sa mnom i kakav sam ja student? -, nakon čega mu nasmiješeni Bašić odgovara: - Vidi, dobar si student i karta ti je 50 maraka. Onda ja kao profesor moram imati kartu od 100 maraka. -, rekao je. Videozapis je izazvao veliko oduševljenje kod fanova i pratitelja bosanskohercegovačkog glumačkog dvojca, a u manje od 24 sata je sakupio preko 16 tisuća lajkova i bezbroj pozitivnih komentara.

- "Što je Ronaldo u nogometu, to je Senad u glumi", "Da mi je sa vama dvojicom popiti kavu", "Senad je legenda ipo, rijetko pozitivna i dobra glava u poslu, veliki pozdrav za profesora", "Dva kralja, veliki pozdrav i poštovanje", " Dvije bosanske legende", "Hvala Bogu da je bolje, sretno i sve najbolje" - neke su od reakcija razdraganih pratitelja, a jedna domaća operna pjevačica je ispričala priču kako se upravo zbog Senada danas bavi tim poslom.

Krajnja svrha videa bila je najaviti nove projekte 61-godišnjeg komičara koji se poslu vratio nakon oporavka od ozbiljne bolesti. Njegov mlađi kolega u opis videa je stavio vezu na Bašićev Instagram profil i apelirao fanovima da ga zaprate. - Da vidi on što znači kad student pogura profesora - humoristično je zaključio Enis.

Podsjetimo, na snimanju filma 'Bosanski lonac' Bašić je dobio upalu pluća zbog koje je proveo 21 dan u bolnici. - Nitko nije vjerovao da će temperatura s 28 pasti na 5, i da je počeo padati snijeg u Grazu, a ja sam imao ljetni kostim. Zapravo što kažu i doktori, zdrav čovjek bi dobio upalu pluća, a ne u mojim godinama, ja ipak gazim 62. godinu - otkrio je razlog oboljevanja Bašić.

Gledateljima su ga zapamtili kao Faruka, čangrizavog i nerijetko šarmantnog sina Izeta Fazlinovića u seriji 'Lud, zbunjen, normalan' koja se prikazivala punih 13 sezona tijekom kojih je snimljeno više od 300 epizoda. Kaže da ga i dan danas na ulici zovu Faruk, te se često fotografira s obožavateljima. Zanimljivo, i njegov lik iz recentnog filma 'Bosanski lonac' zove se Faruk, a redatelj Pavo Marinković ulogu je pisao isključivo za Senada.

- Ja kad sam pitao Pavu zašto ne promijeniš ime jer Faruk je lik u 'Lud, zbunjen, normalan', a on meni kaže ja tu seriju ne gledam. Mislim si deset godina to ide, morao je negdje uhvatit neku epizodu ili barem insert - ispričao je za In Magazin omiljeni glumac.

Bešlagića pak domaći ljudi pamte iz hrvatske inačice slovenske serije 'Naša mala klinika', u kojoj je utjelovio lik šaljivog portira Šemsudina Dina Poplave, poznatijeg kao Šemso. Kultni sitcom premijerno se prikazivao između 2004. i 2007. godine, od kad je bezbroj puta repriziran, a danas Enisa gledamo u žiriju showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojem je voditelj Igor Mešin, njegov kolega iz popularne serije.

