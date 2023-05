VIDEO: Elemental: 'Nakon Let 3 ne bismo se usudili stati na pozornicu Dore'

Elemental, kultni zagrebački hip-hop bend, velikim će koncertom na Šalati proslaviti 25 godina postojanja. Krenuli su kao hip-hop trio, a danas ih u bendu ima sedam. Uz osnivače Luku Tralića Shota i Mirelu Priselac Remi, tu su i Erol Zejnilović na gitari, basist Konrad Lovrenčić, bubnjar Ivan Vodopijec, klavijaturist Davor Zanoški i prateći vokal Vida Manestar. Kao jedan od najuspješnijih bendova na ovim prostorima, nakon 25 godina postojanja, 8 albuma, 40 spotova te 60 milijuna njihovih pregleda na YouTubeu, uz 120.000 pratitelja na društvenim mrežama i gotovo 1000 live nastupa bit će to njihov dosad najveći koncert u karijeri. Podsjetimo, posljednji veliki koncert imali su 2016. u Domu sportova. Nakon toga puno su svirali po regiji, a ove godine objavit će svoj deveti album, koji su najavili singlom "Hajde ljubav dođi".

– Ona je zapravo 50 posto naše slagalice, a druga pjesma koja je dio cjeline je "Usta na usta". Pjesme ćemo izvesti i na našem obljetničkom koncertu na Šalati. Svaki put je sve više ljudi, prije osam godina svirali smo u Domu sportova, sad ćemo na Šalati, a za 50 godina benda bi mogli i u Arenu – kazala nam je Mirela Priselac Remi. Na tom obljetničkom koncertu prisjetit ćemo se brojnih njihovih hitova. Elemental je uvijek pomicao granice, a jedan od njihovih prvih hitova bila je pjesma "Napokon" u kojoj su još 2004. godine pjevali o snažnim ženama, što je posljednjih godina svjetski hit.

– Iznenađujuće je što do tada nije bilo više takvih pjesama i što ih nema više nakon nje. Možda to više istražimo na devetom albumu. Možete uvijek na mene računati da ću se zauzeti za tu borbu, ali na sreću ne sama nego s cijelim bendom. Super što se sad u svijetu mnogo govori o ženskoj snazi i mislim da je svijet sada zreo za tu temu – rekla je Remi. Mnogi se danas ne sjećaju kako je Elemental počeo kao hip-hop trio. Uz Remi i Luku Tralića Shota, uz njih je bio i Gordan Radočaj Ink. – Mislim da je Ink sada u Londonu, a to je odraz našeg društva u kojem je pola ljudi otišlo iz zemlje. Čekamo da ode i druga polovica pa da ugasimo svjetlo – rekao nam je Shot.

Inače, Remi se na početku karijere zvala Miss Curse (Gospođica Psovka), a kako nam je rekla, u rapu je normalno psovanje. – Rap je odraz urbane supkulture, a na ulici se razgovara bez filigranskih ukrasa. Psovka je moment osvješćivanja publike koja to sluša. Kada kažeš psovku u pjesmi, onda to malo drukčije odzvoni i bude poput neke opomene – rekla je Remi.

– Zanimljivo da svi te psovke spominju. U našoj kulturi ako si stavio previše soli ili papra u jelo "odbeštimaš" sve po spisku. Ali postane čudno ako se to pojavi u nekoj pjesmi. Nažalost, danas se kod nas na radiju ne mogu čuti bendovi poput Krankšvestera ili Brkova, a oni puni dvorane – kaže Shot.

Grupa Elemental postala je popularna tek nakon izlaska trećeg albuma "Male stvari", na kojem se našla i pjesma "Romantika", koja je i danas jedan od njihovih najvećih hitova.

– Često su nas tada zvali za nastupe i pitali je li nam to prvi album, a bio je već treći. Mi smo se onako adolescentski bunili i vrijeđali zbog toga. Sad imamo veliku zahvalnost prema tom albumu na kojem se prvi put dogodila čudna energija. Tada smo prvi put kao bend radili zajednički, a sve te pjesme i danas su ostale u javnom prostoru – rekla je Remi.

Elemental je bend koji je u puno stvari promijenio domaću scenu. Uz Tram 11 prvi su počeli repati na hrvatskom, a prvi su hip-hop bend koji je odbacio matrice i počeo nastupati uz pratnju benda.

– U biti smo se osvijestili kada smo prvi put gledali legendarni bend The Roots uživo. Kod nas je postojao koncept da bend može svirati samo pop ili rock glazbu. To su gitarska soliranja, ritam gitara, solo gitara i kožne jakne. Na početku stoljeća k nama je došla modernija glazba, polako su beatovi nestajali i taj treći album u potpunosti je bio bez kompjutera. Nemam ništa protiv programiranja muzike, a nama je taj koncept ostao i danas kada sve više bendova svira uz laptope i razne efekte. Da, imamo ih i mi, ali jednostavnije nam je da sve napravimo ljudski – kazao nam je Shot koji posljednjih godina u jednoj privatnoj školi predaje produkciju.

– Mladi su sve više zainteresirani za produkciju i glazbu. U svakoj generaciji ima talenata, ali i onih starijih koji žele naučiti. Rade fantastičnu glazbu, ali nažalost ta glazba nikad neće doći u medije jer smo se možda zatvorili u svoje čahure – dodao je Shot. Povratak na pozornicu Posljednji album Elementala "Ilica" izašao je prije tri godine, točno na početku pandemije. Premda se na njemu našlo nekoliko odličnih pjesama, one se nisu mogle čuti uživo, jer grupa nije nastupala dvije godine.

– To je bila svjesna odluka. Planirano je bilo da izađe 2020. godine, a kada je počela pandemija, vijećali smo hoćemo li ga objaviti tada. Kako je svaki taj album odraz jednog trenutka, možda bi bilo passe da smo ga objavili nakon godinu dana. Koliko god nam je krivo da nismo mogli svirati uživo, toliko je dobro da smo ga izbacili. Ljudi su u tim trenucima najviše bili kod kuće, svi su bili na mobitelima i slušali glazbu – mišljenja je Remi. S obzirom na to da je idućeg tjedna Eurosong na kojem nastupa i Let 3, zanimalo nas je i kolike su šanse da se jednom i Elemental pojavi na Dori.

– Ma nema potrebe kad Let 3 ubija. Tko će se nakon njih iduće godine i usuditi natjecati na Dori –zapitala se Remi. – Najbolje da i iduće godine ide Let 3. Veliki sam njihov fan. Odmah sam im rekao, ako im se slučajno pokvari traktor, servisirat ću im ga besplatno – zaključio je Shot.