VIDEO Brad Pitt o paklu alkoholizma nakon razvoda s Jolie: 'Bio sam na koljenima i slomljen'

Jedna od najvećih holivudskih zvijezda, Brad Pitt, otvorio je dušu u razgovoru s kolegom Daxom Shepardom u njegovom popularnom podcastu Armchair Expert, detaljno opisujući svoju borbu s alkoholizmom koja je kulminirala nakon što je Angelina Jolie 2016. godine podnijela zahtjev za razvod. Priznao je da ga je životna kriza bacila na dno, natjeravši ga na drastične promjene. - Bio sam praktički na koljenima i bio sam stvarno otvoren. Bio sam potpuno slomljen. Isprobao sam sve moguće načine da se izvučem. Trebao mi je potpuni restart - iskreno je rekao Pitt, naglasivši kako je u tom teškom razdoblju morao doživjeti potpuno buđenje u nekim aspektima života.

Prekretnicu je pronašao u zajednici Anonimnih alkoholičara, iskustvo koje je opisao kao jedno od najposebnijih u životu. Iako je u početku bio pomalo povučen i sramežljiv, brzo se osjetio prihvaćenim. Duboko ga je dojmila spremnost drugih muškaraca da bez srama govore o svojim najdubljim slabostima. - To su muškarci koji bez srama govore o svojim manama, pogrešnim koracima, boli, ali i svojim nadama. I sve to uz dozu zdravog humora. Bilo je to nešto sasvim novo za mene i nevjerojatno - objasnio je glumac. Voditelj Shepard, koji se i sam godinama bori s ovisnošću, otkrio je kako su se upravo tamo i upoznali, no Pitt je naglasio da se osjeća potpuno opušteno govoreći o tim trenucima jer mu je zajedništvo unutar grupe bilo ključno.

Za Pitta, koji je odrastao u konzervativnoj sredini u Ozarksu u Missouriju, otvorenost koju je doživio u AA predstavljala je pravi kulturološki šok. - Tamo gdje sam odrastao, muškarci ne pričaju o osjećajima. Sve se svodi na ‘sve je super, sve je sjajno’. A ovdje... ovdje sam prvi put doživio otvorenost koja liječi - kazao je, opisujući kako su mu sastanci s vremenom postali nešto čemu se istinski veselio. To iskustvo bilo je oslobađajuće, dopustivši mu da "iskorači na rub i vidi što će se dogoditi".

Iako je o svom oporavku kratko govorio i ranije, posebice u intervjuu za New York Times 2019. godine kada je izjavio da si je "ukinuo privilegiju da pije", ovo je prvi put da je tako detaljno podijelio svoj put. Zanimljivo, otkrio je da ga je nakon tog intervjua jedan od starijih članova grupe ukorio, podsjetivši ga na temeljno načelo anonimnosti. Unatoč tome, Pitt ističe neizmjernu vrijednost koju je dobio iz tog iskustva, pohađajući sastanke godinu i pol dana nakon raspada braka.

Glumac je priznao da zna biti "tvrdoglavi gad", ali i da je, kada pogriješi, spreman preuzeti punu odgovornost i ispraviti stvari. Njegova odluka da se otrijezni došla je nakon mučnog razdoblja koje je uključivalo i dugogodišnju sudsku bitku s bivšom suprugom Angelinom Jolie, ne samo oko skrbništva nad njihovo šestero djece, već i oko zajedničke vinarije u Francuskoj. Iako su pravno razvedeni od 2019., njihova brakorazvodna parnica finalizirana je tek godinama kasnije. Pittovo svjedočanstvo služi kao podsjetnik da su i najslavniji ljudi ranjivi te da istinska promjena započinje tek odlukom o suočavanju sa samim sobom, što je u njegovom slučaju uključivalo i prestanak pušenja nakon 30 godina.