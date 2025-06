Naša glumica koja živi u Americi iznenadila priznanjem: 'Moja karijera je stala, odustala sam'

Zagrebačka glumica Leona Paraminski (45) već deset godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a nedavno se vratila u Hrvatsku zbog snimanja treće sezone serije ‘Sjenke nad Balkanom’, gdje utjelovljuje lik Marije Oršić. Svoj novi dom pronašla je u Kaliforniji, gdje živi sa suprugom Tinom Komljenovićem, doktorom elektrotehnike i vlasnikom tvrtke za nanotehnologiju, te njihovom kćeri Liv, koja ima tri i pol godine.

Odlazak iz Hrvatske bio joj je težak. “U početku sam imala veliku nostalgiju za Hrvatskom i jako sam patila – sve mi je falilo. Sada ipak malo manje”, priznala je u razgovoru za magazin Gloria, govoreći o svom životu u Americi. Iako se navikla na život u SAD-u, profesionalno je napravila veliki zaokret i prestala odlaziti na audicije. “Odustala sam. Moja agentica je vjerovala u mene, ali kad je došla pandemija i kad se rodila Liv, sve se promijenilo. Dotad sam radila i u Americi”, rekla je Paraminski, priznavši da je preseljenjem u SAD žrtvovala svoju karijeru.

“Moja karijera je stala. Morala sam krenuti ispočetka, a u Americi nisam ostvarila karijeru kakvu sam imala ovdje”, otvoreno je izjavila. Objasnila je i s kakvim se preprekama suočila: “Blizu smo Los Angelesa pa sam mislila da ondje mogu pokušati raditi svoj posao, što i jesam, no nakon svega mogu reći da je jako teško. Ako dođeš s 35 godina, iz istočne Europe, imaš naglasak i živiš pokraj Los Angelesa – praktički je nemoguće ostvariti karijeru u Hollywoodu. Moraš biti mlad, ambiciozan i potpuno predan”, iskreno je rekla. Planira ostati u Hrvatskoj do rujna, a zbog poslovnih obaveza putovat će i u Beograd. Dio ljeta obitelj će provesti na Visu, nakon čega će se ponovno vratiti u SAD. Ipak, ne isključuje mogućnost povratka u Hrvatsku, posebno zbog želje da njezina kći dio djetinjstva provede u domovini.

Leona Paraminski, međunarodno uspješna hrvatska glumica, domaćoj se javnosti istaknula ulogama u kultnim TV serijama. Počevši s glumom vrlo rano, danas iza sebe ima više od 30 filmskih, TV i kazališnih uloga, a njezina glumačka izvrsnost prvu joj je nagradu donijela već u studentskim danima na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Igrajući glavne ženske likove zasjala je u filmovima „Prezimiti u Riju“, „Vinko na krovu“ i „The Party“, za koje je osvojila čak pet nagrada, među kojima je i prestižna Zlatna Arena. Svestranost u glumačkom svijetu izrazila je i kroz posudbu glasa u animiranim filmovima - „Princ od Egipta“ i „Ledeno doba 4“. Nakon preseljenja u SAD, njezin je talent vrlo brzo prepoznat i na američkoj kazališnoj i filmskoj sceni gdje je usporedno s dinamičnom karijerom, na Santa Barbara City Collegeu prenosila svoje umijeće novim generacijama glumica i glumaca koje su s velikim interesom upijale njezino znanje.

Leona je ove godine u razgovoru za In magazin govorila o svojoj kćerkici. - Nije nikad bila mala i slatka, uvijek je bila hardcore dijete, intenzivno i na najbolji mogući način, to je lijepo, ne lijepo, apsolutno predivno, nekad i teško. Da pitaš sve naše obitelji neki bi ti rekli da sam preoštra, drugi bi ti rekli da sam prestroga, treći bi rekli da joj sve dopuštam što ona hoće. Tako da znaš što ja osobno mislim - da ja samo volim, da ona ima svoj neki red, da se djeca zapravo samo moraju igrati, da kroz to rastu i stvaraju - objasnila je za INmagazin Paraminski svoj pogled na majčinstvo. Ističe kako je ona, za razliku od male Liv, živjela od sela do sela, dok njezina kćerkica već u ranoj dobi upoznaje svijet. Zbog toga je ponosna i nada se da će upravo to pomoći njezinoj mezimici da u ranoj dobi proširi vidike i kasnije postane izgrađena osoba.