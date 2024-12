VIDEO Angelina Jolie došla u emisiju bosa pa šokirala priznanjem: 'Htjela sam biti pogrebnica'

ŽIVOT NA VAGI

Alina je skinula više od 70 kg, a u showu je govorila o nasilju: 'Došao je i ugurao me u kontejner za smeće'

– Svašta sam u životu doživjela, u djetinjstvu su me jako tukli. Jednom su me istukli mojim tenisicama. Ne sjećam se kako sam se obranila, sjećam se samo toga da mi je počela curiti krv iz nosa. To je bio već drugi put da su mi slomili nos – ispričala je Alina koja je zbog takvih situacija bila iznimno tužna i razočarana