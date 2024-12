Nina je rano napustila 'Život na vagi' i sve je iznenadila u finalu kad je vaga pokazala da je izgubila 42,1 kg

Nina Slišković bila je natjecateljica osme sezone showa "Život na vagi" i kada je ušla u show imala je 131.5 kilograma. Njezin napredak u emisiji nije bio značajan i išao je sporo, a Nina nije skrivala i kako joj teško pada život u izolaciji i zato je u vrlo ranoj fazi natjecanja donijela odluku kako će show napustiti. Pogodio ju je i rezultat kada je na vaganju izgubila je samo 0,2 kilograma! 'Da sam sjedila i igrala karte tu na terasi, skinula bih 200 grama', rekla je tada i dodala kako smatra da je dosta naučila.

'Iskreno, ljut sam zbog vremena koje smo utrošili na to da napravimo nešto, da se pomaknemo s mrtve točke što se tiče njezina emocionalnog stanja. Nije se pomaknula nigdje i uzalud smo potrošili ovo vrijeme. Ali rezultat toga ćemo vidjeti u finalu i godinama koje dolaze', rekao je Edo tada, a Nina komentirala: 'Za mene ovo nije odustajanje nego pronalazak nekog svog novog puta na kojem znam da ću uspjeti.' Nakon izlaska iz showa je rekla kako joj je smetao osjećaj odvojenosti od obitelji i javljala joj se nostalgija i tuga. - Kada si tamo, sve se čini kao cijela vječnost. Nedostajala mi je svakodnevica, druženja, posao, obitelj, nekakav sklad na koji sam bila navikla. To je bio prvi put da sam bila toliko dugo odvojena od njih - rekla je Nina Slišković.

Kada se pojavila u finalu emisije svi su bili iznenađeni transformacijom koju je postigla otkako je svojevoljno napustila show. U finalu je na vaganju imala 89,4 kilograma - što znači da je u šest mjeseci skinula 42,1 kilogram, što je 32% tjelesne mase.

- Ne mogu ni sama dokučiti da je to sve istina. Kad se pogledam u ogledalo, još uvijek to ne mogu u potpunosti prihvatiti. Trebat će mi neko vrijeme da se prilagodim na novu sliku sebe. Super je pročitati pozitivan komentar i da su drugi primijetili moj trud i rad

Nisam baš bila sigurno da će biti tako, mislila sam da će doma to ići teže i sporije. Da sam baš takvu transformaciju napravila, nisam bila svjesna" - rekla je Nina, prenosi RTL. Ispričala je i kako je uspjela postići takav rezultat.

- Svaki dan sam imala trening, osim nedjeljom. Svaki dan sam i hodala 20.000 koraka. Sve što sam mogla, obavljala bih pješke, baš sam se aktivirala po pitanju šetnja i moram priznati da baš uživam u tome. Što se tiče prehrane, jela sam raznoliko, kuhala sam po svome, ali sam maknula sve masno, počela sam jesti sve bez začina i nisam jela slatkiše. Kada bi mi se jelo nešto slatko, tražila bih zdravije zamjene. No, ne mogu reći da sam se nečega konkretno odrekla - veli i kaže kako joj je plan doći do 80 kilograma.

VIDEO Nekadašnja najpopularnija HRT-ova voditeljica imala je zloćudnu bolest. Promijenila je karijeru i ljubi Španjolca