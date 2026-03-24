Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U EMISIJI 'SHOW NA KVADRAT'

VIDEO Ana Rucner: Svećenici znaju biti najbolji psiholozi, a on je satima u Taboru slušao moje probleme

Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
24.03.2026.
u 20:00

Upravo je objavljena nova epizoda emisije "Show na kvadrat" s violončelisticom Anom Rucner. Emisiju pogledajte videom u ovom tekstu ili na našem YouTube kanalu.

Naša slavna violončelistica, Ana Rucner nova je gošća emisije "Show na kvadrat", a povod za ovaj inspirativan razgovor je objava novog ruha njezine pjesme "Tebe ću" u akustičnoj verziji. Umjetnica je govorila o svom glazbenom putu, obitelji u kojoj nikada nije nedostajalo smijeha i glazbe, životu u Kini i turnejama, majčinstvu koje je za nju najveće blago i uspjeh, kako je spoznala vjeru, a dotaknula se i ostalih intrigantnih tema o kojima je govorila po prvi put. Prošle godine objavila je svoj peti studijski album imena Balkanija, a našem novinaru Zvonimiru Milakoviću je poklonila CD izdanje albuma na kojemu je radila duže vrijeme. Osim što naša čelistica osvaja svjetske pozornice svojim violončelom, glasom i izvrsnim performansima na koncertima koji su uvijek do posljednjeg mjesta popunjeni, svojevremeno je na tapeti javnosti bio i njezin privatni život. Poznato je kako Ana Rucner iz braka s glazbenikom Vladom Kalemberom ima sina Dariana, a upravo je on njezin centar svijeta i najveće postignuće. "I naravno, nije neka fora pričati da smo sretno razvedeni, ali kad je već tako, hajdemo onda izvući najbolje i objasniti djetetu da ono nije nizašto krivo. Uvijek smo tu za njega", iskreno je govorila Rucner, a koja uvijek zrači pozitivnom zaraznom energijom. Kako je spoznala vjeru, kod kojeg svećenika već godinama ide u Tabor, zašto se slaže s tezom da "žena treba biti samo žena", o muško-ženskim odnosima, starim ljubavima - govorila je samo u našoj emisiji "Show na kvadrat". Pogledajte je u nastavku teksta ili na našem YouTube kanalu.

CIJELA EMISIJA:

VIDEO Ana Rucner podijelila je detalje velike novosti: 'Da svi zajedno živimo u miru i zajedništvu'
1/14

Ključne riječi
violončelistica Ana Rucner Zvonimir Milaković Show2 Show² Show na kvadrat showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

TV KRITIKA:

'Okvir za sjećanja' dragocjen je tv sadržaj, posebno za generacije koje nikad nisu čule da su postojali Jadranski susreti

U povodu sedamdesete obljetnice Hrvatske televizije, od 17. ožujka do 26. svibnja na Prvom će programu, naime, premijerno prikazati deset polusatnih emisija, portrete popularnih emisija Televizije Zagreb iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Prvo su predstavljeni Jadranski susreti, narodne sportske igre između naših gradova na moru, koji su se održavali od 1971. do 1974. te od 1978. do 1980., a ako je suditi po premijernoj emisiji, HRT nije mogao na bolji način obilježiti okrugli rođendan. Jer nije riječ samo o povijesti televizije u Hrvatskoj, nego i preslici jednog povijesnog i društvenog trenutka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!