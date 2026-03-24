VIDEO Ana Rucner: Svećenici znaju biti najbolji psiholozi, a on je satima u Taboru slušao moje probleme

Naša slavna violončelistica, Ana Rucner nova je gošća emisije "Show na kvadrat", a povod za ovaj inspirativan razgovor je objava novog ruha njezine pjesme "Tebe ću" u akustičnoj verziji. Umjetnica je govorila o svom glazbenom putu, obitelji u kojoj nikada nije nedostajalo smijeha i glazbe, životu u Kini i turnejama, majčinstvu koje je za nju najveće blago i uspjeh, kako je spoznala vjeru, a dotaknula se i ostalih intrigantnih tema o kojima je govorila po prvi put. Prošle godine objavila je svoj peti studijski album imena Balkanija, a našem novinaru Zvonimiru Milakoviću je poklonila CD izdanje albuma na kojemu je radila duže vrijeme. Osim što naša čelistica osvaja svjetske pozornice svojim violončelom, glasom i izvrsnim performansima na koncertima koji su uvijek do posljednjeg mjesta popunjeni, svojevremeno je na tapeti javnosti bio i njezin privatni život. Poznato je kako Ana Rucner iz braka s glazbenikom Vladom Kalemberom ima sina Dariana, a upravo je on njezin centar svijeta i najveće postignuće. "I naravno, nije neka fora pričati da smo sretno razvedeni, ali kad je već tako, hajdemo onda izvući najbolje i objasniti djetetu da ono nije nizašto krivo. Uvijek smo tu za njega", iskreno je govorila Rucner, a koja uvijek zrači pozitivnom zaraznom energijom. Kako je spoznala vjeru, kod kojeg svećenika već godinama ide u Tabor, zašto se slaže s tezom da "žena treba biti samo žena", o muško-ženskim odnosima, starim ljubavima - govorila je samo u našoj emisiji "Show na kvadrat". Pogledajte je u nastavku teksta ili na našem YouTube kanalu.

