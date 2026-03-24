Nedjeljom u 2

Novinar koji je kod Stankovića ispričao kako se zarazio HIV-om otkrio kakve poruke dobiva nakon emisije

24.03.2026.
u 15:00

Kiseljak je, naime, u nedjelju 22. ožujka gostovao u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića, gdje je po prvi put javno progovorio o najtežim životnim borbama - o tome da je kao dijete bio žrtva seksualnog zlostavljanja te da već deset godina živi s HIV-om

Svega dva dana nakon gostovanja na HRT-u koje je potreslo hrvatsku javnost, bivši novinar i autor Edi Kiseljak oglasio se na svom Instagram profilu kako bi podijelio djelić lavine poruka koje su mu stigle. Njegova objava započinje snažnim citatom koji sažima svrhu njegovog istupa: "Unijeli ste mir nama roditeljima koji smo suočeni s istinom da nam je dijete gej".

Kiseljak je, naime, u nedjelju 22. ožujka gostovao u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića, gdje je po prvi put javno progovorio o najtežim životnim borbama - o tome da je kao dijete bio žrtva seksualnog zlostavljanja te da već deset godina živi s HIV-om. Njegova ispovijest, ispričana u sklopu promocije njegove autobiografske knjige "Ja sam Edi", očito je otvorila prostor za dijalog o temama koje se u hrvatskom društvu često guraju pod tepih.

U svojoj objavi Kiseljak je opisao stotine poruka u kojima je, kako kaže, osjetio "težinu, strah, ali i ogromnu ljubav". Otkrio je s čime se sve suočavaju roditelji, ali i sama LGBTQ+ djeca u Hrvatskoj. "Pisali ste mi o trenutku kada vam je svijet stao, o tišini koja je nastupila kad ste shvatili da je vaše dijete 'drugačije'. Pisali ste mi o strahu kako prići vlastitom djetetu, kako započeti razgovor, kako ga zaštititi od svijeta koji zna biti okrutan", napisao je, dodavši kako su mu se javljali i oni koji cijeli život skrivaju tko su, oni koji su napustili Hrvatsku "jer ovdje nisu mogli disati", te mnogi koji su u tišini vodili najteže bitke.

Njegova poruka kulminirala je snažnim apelom na empatiju i prihvaćanje, naglašavajući da se ne radi o apstraktnim "temama", već o stvarnim ljudskim sudbinama. "Jer svako dijete zaslužuje dom u kojem se ne boji biti ono što jest. Jer svaki roditelj zaslužuje podršku, a ne osudu... Ovo nisu 'teme'. Ovo su životi", poručio je Kiseljak.

Reakcije ispod njegove objave potvrdile su da je njegov istup bio prijeko potreban. Komentari su preplavljeni podrškom, a mnogi su mu zahvalili na hrabrosti da bude njihov glas. "Tako je Edi, samo pričaj, ima nas koji čujemo i razumijemo i prije svega prihvaćamo ljude takvima kakvi jesu. Respect mladi čovječe. Majka sam sedmero djece i samo pričaj", napisala je jedna korisnica. Drugi su istaknuli kako je svojim mirnim i otvorenim pristupom uspio demistificirati brojne predrasude. "Usmjerio si svojom energijom sve teme na jedino pravi način, hvala još jednom", stoji u jednom od komentara.

Ključne riječi
HRT Aleksandar Stanković Edi Kiseljak stanković Nedjeljom u 2 showbiz

