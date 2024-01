Velike 'bitke' su se vodile u medijskom prostoru: Nagradu je dobila Severina, a slavila je i ekipa iz 'Naše male klinike'

Nakon što je Ruža, zajedno s čitateljima Večernjeg lista, rezimirala cijelo 20. stoljeće stiglo je vrijeme za neke promjene. Razvoj medija tih je godina bio strelovit, a u velikom su naletu bile i nove tehnologije. Sve to najjednostavnije ga prikazati ne primjeru razvoja televizija u Hrvatskoj, jer danas kada Ruža, najstarija i najvažnija medijska nagrada u nas, slavi svoj 30. rođendan, gotovo je nezamislivo da je ona rođena u vremenima kada je cijele zemlja gledala samo jednu televiziju – Hrvatsku televiziju, u vremenima kada je internet bio tek u povojima, baš kao i mobilna telefonska mreža. Na početku 21. stoljeća slika je bila značajno drugačija, jer tada uz HTV djeluje dvije velike nacionalne TV kuće, a mnoge zanimljive i vrlo kreativne i inovativne TV formate gledatelji prate na lokalnim TV postajama.

Sve to prepoznala je, i pratila, Večernjakova ruža i zato su godine 2005., 2006. i 2007. godine u kojima su nagrade dijeljene u velikom broju kategorijama kojima je bio cilj pokazati tu veliku medijsku ekspanziju. Bile su to i godina kada je Ruža nakratko promijenila svoje ime i dodjeljivala se kao Zlatni Ekran. Godine 2005. nagrada je podijeljena u čak 18 kategorija.

Tako je Tomislav Jelinčić dobio nagradu kao najbolja muška TV osoba u kategoriji informativnog i kulturnog TV sadržaja, a Željko Pervan kao najbolja muška TV osoba u kategoriji zabavnog, mozaičnog i sportskog TV sadržaja. Slavile su i Ana Brdarić (tada još bez supruga i drugog, udanog prezimena) za informativni i kulturni TV sadržaj, te Sanja Doležal za zabavni, mozaični i sportski sadržaj, za što je presudio tada izuzetno popularan talk-show „Sanja“ kojeg je emitirao RTL. Antonija Blaće nagrađena je kao najbolji TV debitant te 2005. godine, ekipa emisije "Brisani prostor" HTV-a dobila je nagradu kao najbolja originalna TV emisija u kategoriji informativnog i kulturnog sadržaja, dok je u kategoriji zabavnog, mozaičnog i sportskog sadržaja slavila „Večernja škola" sa OTV-a. I danas popularni kviz "Tko želi biti milijunaš", te je 20005. godine nagrađen kao najbolja licencirana TV emisija, dok je najboljom serijom proglašena "Duga mračna moć" Antuna Vrdoljaka s Goranom Višnjićem u glavnoj ulozi. Glazbene nagrade otišle su u ruke Miroslava Škore, Natali Dizdar i grupe Colonia, a glumačke Goranu Višnjiću i Kseniji Pajić. Nagradu za najbolji film osvojio je „Oprosti za kung-fu“, onu za najbolji dokumentarni program serije HTV-a „Hrvatsko podmorje“, dok su „Opasne veze“ OTV-a proglašene najboljom emisijom na nekoj od lokalnih televizijskih postaja. I kao da to sve nije bilo dovoljno, nagradu je dobila i Severina, ali ovog puta to nije bila glazbena nagrada, već je ona Zlatni Ekran odnijela kući za najbolje gostovanje u nekoj TV emisiji ili TV seriji, a nagrađena je za urnebesno zabavno gostovanje u tada legendarnoj „Večernjoj školi“ Željka Pervana.

Čak i letimičan pogled na dobitnike nagrada u te tri godine pokazuje kako su se velike „bitke“ tada vodile u našem medijskom prostoru. Tako je primjerice 2006. godine među nagrađenima bila i „Kviskoteka“. Svi se, naravno, sjećaju tog legendarnog kviza kojeg je osmislio Lazo Goluža, a koji je svoj život započeo na nekadašnjoj Televiziji Zagreb (kviz se neprekidno emitirao duže od petnaest godina, od 1979. do 1995. godine), ali Zlatni ekran je osvojila obnovljena „Kviskoteka“, koja je tada ponovno živjela na Novoj TV.

Te je godine nagradu osvojio i Dražen Ilinčić i to kategoriji televizijskog reportera/komentatora, a sa čak tri vrlo važne nagrade mogla pohvaliti TV serija „Naša mala klinika“ Nove TV. Ona je osvojila nagradu kao najbolja TV serija, ali i nagrade za najbolje glumce u nekoj od domaćih TV serija koje su dobili Enes Bešlagić i Jadranka Đokić. Te tri nagrade za „Našu malu kliniku“ bile su jasan dokaz da vrhunske serije više „ne stanuju“ samo na Hrvatskoj televiziji i da su to čitatelji Večernjeg lista prepoznali i nagradili. Bile su to godine u kojima su se mnogo mlađe televizijske kuće uspješno okušale i u tom zahtjevnom (i skupom) segmentu televizijskog sadržaja, koji oduvijek privlači najveću pažnju brojnih televizijskih gledatelja.

I sljedeće je godine među serijama pobijedila „Naša mala klinika“, ali HTV je i na temelju naših nagrada shvatio da mora uložiti dodatne napore u nove serije kojima će vratiti gledatelje, a među njima i čitatelje Večernjeg lista, koji od samih početaka nagrade, kroz sva tri desetljeća njenog postojanja, biraju pobjednike. 'Imperija' HTV-a je tako uzvratila udarac i to s (danas legendarnom) serijom „Odmori se, zaslužio si“, pa su tako nagrade te godine otišle u ruke glumačkih velikana – Vere Zime i Ive Gregurevića tj. mami i tati Kosmički iz te serije.

Nakon godina s pravim obiljem nagrada Ruža je otišla na kratki predah, da bi se slavodobitno vratila 2013. godine. Vratila se veća i moćnija nego li ikada prije, pod svojim imenom Večernjakove ruže i sa svečanom dodjelom nagrada na sceni HNK Zagreb uz izravni prijenos na HTV-u. Te su godine svoje osvojene Ruže slavili: Ivana Paradžiković kao TV osoba godine, „Ples sa zvijezdama“ kao najbolja radijska emisija, Barbara Kolar kao radijska voditeljica, dok je Mustafi Nadareviću pripala Ruža za najbolje glumačko ostvarenje. Glazbenici godine bio je violončelistički duo 2Chellos, a Ružu za nova lica osvojila je grupa Mejaši.

