Poznata novinarka napadnuta u centru Zagreba: 'Još sam u šoku'

Novinarka i članica Vijeća za elektroničke medije Anita Malenica u četvrtak predvečer napadnuta je u centru Zagreba. Naime, Malenica je hodala Ilicom prema kazalištu Kerempuh oko 18:30 sati kada joj je drski lopov iz ruke istrgnuo torbicu i otrčao niz ulicu.Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika lopov je ubrzo uhvaćen te je predan policiji koja je na mjesto događaja stigla u roku od desetak minuta.

'Pri njegovom bijegu s mjesta događaja oštećena je prolaznicima dala do znanja da je žrtva kaznenog djela tražeći pomoć u hvatanju, na što su odreagirali građani, sustigli ga i zajedno zadržali do dolaska policije. Osumnjičeni je po dolasku policije na mjesto događaja priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje', izvijestili su iz Policijske uprave.

O traumatičnom događaju progovorila je i Malenica koja je opisala što se točno dogodilo te večeri. - Još sam u šoku. Bila je to drama prije komedije. Umjesto premijernog gledanja 'Hrvatski put ka sreći' Bobe Jelčića u Kerempuhu, završila sam u I. policijskoj postaji kao žrtva krađe. S leđa mi se zaletio muškarac, star između 40 i 50 godina, te mi je istrgnuo iz ruku malu šljašteću zlatnu torbicu koju sam dobila na poklon. Otrčao je kroz dvorište, a prilikom susreta mi je polomio kišobran. Vjerojatno bi me, da ga nisam imala, udario. Iako sam bila u čizmama s visokom potpeticom, potrčala sam za njim vičući: 'Vrati mi mobitel'.

Foto: STR- 4994/PIXSELL 07.02.2009.,Zagreb - Zagrebacka Spica, Anita Malenica Photo Stringer/Pixsell

U pomoć mi je priskočio mladi Britanac koji me vidio kako unezvijereno trčim i vičem, i koji je zaustavio napadača, no ipak mu se nekako dalje izmigoljio iz ruku te otrčao kroz park po stepenicama koje vode na Štros. I tu su priskočila u pomoć još trojica mladića, koji su lopova uspjeli sustići te ga dovesti do mene - rekla je Malenica za Jutarnji list. Ono što ju je posebno šokiralo je to što su kod počinitelja kasnije pronašli škare.

- Sad kad vrtim film, mogao je njima nekog još i ozlijediti. Počinitelj, koji je bio vrlo dobro odjeven, cijelo vrijeme je vikao da mu je slabo, a kasnije smo shvatili da nema dokumente i da je s Kosova - ispričala je novinarka.