Nina Badrić pozirala s Jon Bon Jovijem i pokazala kako je nekada izgledala: 'Wow koji komad'

Nina Badrić dan prije uvođenja novih mjera kojima se nastoji suzbiti koronavirus provela je kopajući po starim foto albumima, a jednom fotografijom odmah se pohvalila svojim pratiteljima. Riječ je o fotografiji staroj više od 20 godina na kojoj pjevačica pozira sa slavnim Jon Bon Jovijem. - It's my life. Uspomene s Jon Bon Jovijem - napisala je glazbenica u opisu fotografije iz prošlosti koja je do sada prikupila više od 13 tisuća lajkova.

U komentarima su joj se javile i brojne poznate dame. 'Koliko si ti tu lijepa pa to je čudo, njega nisam ni primijetila', komentirala je Iva Jerković. 'Kako ste zgodni', nadovezala se Lana Jurčević, 'Ljubomorna sam', poručila joj je Andrea Čermak.

Ispod fotografije javila joj se i glumica Anđelka Prpić. 'Ooooo beboooo', napisala je Anđelka, na što se Nina nadovezala i uzvratila: 'Jesi vidjela cvijet rosni'.

Foto: Instagram

Nina u posljednje vrijeme sve više privlači pozornost objavama na društvenim mrežama. Još prije nekoliko mjeseci upozorila na probleme s kojima se pjevači susreću zbog pandemije koronavirusa. Nakon što su u četvrtak predstavljene nove mjere koje zabranjuju rad kafićima, restoranima, ali i noćnim klubovima Nina se ponovno oglasila na svom Instagramu.- Pjevat’ ćemo pod tušem do daljnjega samo da smo zdravi i živi i da nam je duh uvijek pozitivan! Čuvajte se i pazite se. Proći će i ovo - poručila je Badrić uz fotografiju iz kupaonice koja je izazvala veliku pozornost. U komentarima su joj se odmah javile kolegice iz susjedstva. - Ljepotica - napisala joj je srpska folk diva Jelena Karleuša, a oduševljena je bila i Lepa Brena koja joj je ostavila nekoliko emotikona među kojima su i onaj srca te poljupca.

Foto: Instagram

Nininim izdanjem bili su oduševljeni i drugi pratitelji. "I pod tušem diva ostaje diva, samo zdravlja, a sve će jednom proći", "Bravo Nina. Upravo tako dok ovo ne završi. A onda veliki koncert očekujemo. Za pamćenje. Svi su tvoji koncerti posebni , za pamćenje ali ovaj nakon ovog svega bit ce poseban", Nina doći će i taj dan svi živimo u nadi kad će početi koncerti da uživamo u tvom divnom glasu i prelijepim pjesmama", samo su neki od komentara ispod fotografije. Podsjetimo, Badrić se u srpnju obratila vladajućima videoporukom i zamolila ih da omoguće rad njoj i njezinim kolegama glazbenicima jer o njihovim nastupima ovise mnogi. Istaknula da od njezinog posla ne živi samo ona nego još najmanje 15 obitelji te da su mnogi glazbenici u posljednjih pola godine ostali gladni i spajaju kraj s krajem. "Moje pjesme i moj posao nisam samo ja. Moje pjesme čini najmanje 15, ako ne i više ljudi koji sa mnom sudjeluju u stvaranju moje karijere od prvoga dana. Ajmo to tako nazvati, mi osobe koje su prepoznate u javnosti, koje stoje u fronti i koje vi vidite su kao nosači aviona ispod kojih stoji još 15 obitelji o kojima se brinemo sve ove godine i financijski i ljudski i na svaki mogući način. To su ljudi koje možda vi ne vidite, a neke od njih i vidite. Za početak moj prateći bend. Od ljudi koje ne vidite, tu su vozači, organizatori koncerata, to su ljudi koji nose opremu, koji lijepe plakate, koji se bave PR-om, koji vode poslove u uredima i koji rade za mene...Od ovoga posla ovisi egzistencija mnogih ljudi i vjerujte mi da su mnogi ostali gladni i doslovce krpaju kraj s krajem. Molim ministarstvo da se očituje po pitanju nas glazbenika i da nam otvori mogućnost da ponovno počnemo raditi", kazala je u srpnju Nina.

Foto: Instagram