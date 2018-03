Ako ne uživaš u onome što radiš, vjerojatno trebaš mijenjati profesiju

U internetsko doba nije lako privući mlađu publiku pred TV ekrane, no upravo je to uspjelo voditeljskom dvojcu Luciji Kajić i Filipu Vidoviću koje svakog petka možemo gledati u HTV-ovoj emisiji Daj pet(ak) urednice Mirne Dvoršćak. Mladi su glumci zbog odličnih voditeljskih vještina zaradili nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji Novo lice godine.

Oboje glumite, a sad ste se našli u ulozi voditelja – kakav je osjećaj, koji su najveći izazovi?

Najveći je izazov sam format emisije, prijenos uživo. U glumačkom poslu ipak je malo drukčije; uvijek dobiješ onu drugu priliku da popraviš sve što se tebi ili redatelju nije u prvoj izvedbi svidjelo. U emisiji uživo toga nema, sve je spontano i sve se greške moraju naučiti preusmjeriti na smijeh. To iziskuje posebnu koncentraciju i fokus na samu emisiju. Trema je isto tako puno veća. Osjećaju se leptirići prije svake emisije i one famozne rečenice: „Još minuta!“. Gluma i voditeljski posao dvije su potpuno različite stvari, u glumi ipak preuzmeš neki lik, razvijaš ga, rasteš s njime… U voditeljskom poslu taj lik zapravo ne postoji – glumiš sebe. S puno boljim naglaskom.

Lucija, budući da studiraš pravo, kako si se našla u glumačkim vodama i kako uspijevaš plivati i u jednome i u drugome?

Pravo je, za sada, na čekanju. S izvršavanjem obveza nemam problema, puno mi je teže funkcionirati s malo obveza. Ne volim osjećaj dosade pa stvarno volim natrpati raspored sa što više toga – to mi predstavlja izazov. Vjerujem da sam se našla u glumačkim vodama i doista me taj posao veseli. Kad sam snimala seriju, radni je dan ponekad trajao i 17 sati. Nikada na to nisam gledala kao problem, baš suprotno. Vjerujem da, koliko god zvučalo kao klišej, ako odabereš posao koji voliš, nećeš raditi ni dana u svom životu. Ako ne uživaš u tome, vjerojatno trebaš promijeniti profesiju.

Ovaj se format emisije čini jako zabavan – upoznajete zanimljive i mlade ljude, pronalazite različite oblike inspiracije... Koliko je teško u doba interneta voditi emisiju namijenjenu mladima?

Bez pretjerivanja, ali mi stvarno imamo najbolju ekipu na svijetu pa stvarno nije teško. Format je zahtjevan, živimo u doba interneta i rijetko kad mladi gledaju televiziju. Ali, unatoč svemu, vjerujem da radimo dobar posao i kritike su, za sada, odlične. Stalno smišljamo i raspravljamo o nečemu novome kako bi emisija bila što kvalitetnija i zabavnija upravo toj, mlađoj i zahtjevnijoj publici.

Što vam je najuzbudljivije u ovom poslu?

Nikad ne znaš što te u emisiji čeka – ne možeš predvidjeti reakcije, odgovore, smijeh… U rubrici „Fora lik“ radimo reportaže o uspješnim mladim ljudima i njihovim projektima, idejama i snovima. Divno je kada to netko prepozna i pruži tom projektu priliku da se predstavi na nacionalnoj televiziji.

Koga ćete povesti kao pratnju na dodjelu Večernjakove ruže?

Lucija: Sa mnom ide moja bolja polovica, moj dečko Tadija. Moram priznati da je uzbuđen kao i ja i da od nominacije slušam o tome kakvo će on odijelo obući i kako ćemo se uskladiti.